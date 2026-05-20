¿Macri 2027? El impacto de una posible candidatura en el tablero político

La posibilidad de que Mauricio Macri se presente como candidato en las elecciones de 2027 es motivo de conjeturas en todos los sectores políticos y forma parte de los análisis de especialistas. Hay quienes creen que la postulación del expresidente puede fragmentar al electorado identificado con el antikirchnerismo, mientras que otros analistas son más cautos sobre el tema.

En el primer grupo se encuentra Eugenia Soler. Politóloga y analista política, directora de Praxis, le expresó a PERFIL que “la eventual candidatura de Macri podría fragmentar al electorado antikirchnerista en un contexto de crisis interna del oficialismo y caída en los niveles de aprobación presidencial”.

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“En ese marco, la jugada puede interpretarse como una señal hacia Javier Milei: si no avanza en una ampliación orgánica de la coalición incorporando institucionalmente al PRO —y continúa priorizando la incorporación individual de dirigentes— podría poner en riesgo su competitividad presidencial”, graficó.

Desde su punto de vista, sostuvo que Macri, en medio de este escenario y de las conjeturas, “también puede leerse como una forma de presión para negociar el sostenimiento de la hegemonía del PRO en la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, buscando frenar una eventual candidatura de Patricia Bullrich y consolidar el apoyo a la reelección de Jorge Macri”.

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Consultada sobre posibles herederos políticos dentro del PRO, Soler consideró que todavía no aparece una figura con el mismo nivel de instalación pública que el exmandatario. Aunque mencionó dirigentes como Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, aclaró que ninguno posee hoy la capacidad electoral de Mauricio Macri. “Como candidato a presidente, el nombre que más suena es Mauricio Macri por una cuestión de nivel de conocimiento y posicionamiento”, afirmó.

Pablo Pérez Paladino, director de Enter Comunicación y docente, opinó que la eventual postulación del expresidente no beneficia automáticamente al kirchnerismo. Por eso, apuntó: “En 2023 ya vimos una competencia fuerte dentro de un mismo universo electoral. La Libertad Avanza, con Javier Milei, y Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, disputaron parte del mismo electorado. Sin embargo, eso no impidió que en el balotaje se construyera una mayoría muy amplia contra el kirchnerismo".

“Una elección con dos propuestas de centro-derecha y dos o tres propuestas de centro-izquierda no necesariamente ordena todo a favor de un solo espacio. Al contrario: puede configurar una elección muy competitiva, donde la primera vuelta funcione como una instancia de selección y la segunda vuelta como una instancia de ordenamiento político”, añadió.

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Además, el profesional indicó que será fundamental qué sucederá con las primarias, en caso de que se lleven a cabo, y aseveró: “Una doble oferta de centro-derecha no tiene por qué ser un problema estructural. Incluso puede funcionar como un complemento de cara a una segunda vuelta, siempre que exista una lógica de competencia razonable y no de destrucción entre espacios que luego podrían necesitarse”.

“En definitiva, no alcanza con mirar cuántos candidatos hay en un mismo espacio ideológico. Lo importante es entender qué representa cada uno, qué nivel de competitividad tiene, cómo llega el país a la elección y qué capacidad tienen esos espacios de reagruparse frente a una eventual segunda vuelta”, completó.

Por su parte, Manuel Zunino, director de la consultora Proyección, sociólogo y docente, dijo que “desde el caso de Manuel Adorni, ante la sospecha de un gobierno tocado por la corrupción, hubo un crecimiento de la marca PRO, que hoy mide cerca de siete puntos y explica la caída de LLA en estos meses. Ese escenario de votantes amarillos desencantados o dudosos de acompañar a Milei le da lugar a una figura como Macri, pero no lo veo competitivo porque comparte electorado con Milei, tiene un nivel de rechazo muy alto y porque ya le tocó su turno y no le fue bien”.

JPK/fl