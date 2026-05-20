La interna oficialista no descansa ni aún de madrugada. Cerca de las 2 de la madrugada apareció un posteo de Santiago Caputo, en la red social X, con solo una frase: "Winter is coming" ("Se acerca el invierno"), una referencia a la exitosa serie Game of Thrones (Juego de Tronos). Sin más, el asesor predilecto del presidente Javier Milei dejó un aura de misterio y especulación con solo un posteo.

Las especulaciones se dieron a que el posteo lo publicó luego de una jornada agitada, en la que Milei sostuvo, en una entrevista realizada por Neura, que Martín Menem fue víctima de una operación en redes y que no es el presidente de la Cámara de Diputados quien estaba detrás de la cuenta de X @PeriodistaRufus, que cuestionaba tanto a Santiago Caputo como a las medidas del Gobierno.

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"Fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del Gabinete", sostuvo Milei. Al tiempo que dejó en claro su buena relación y confianza con ambos funcionarios: "Santiago Caputo es como un hermano para mí y Martín Menem lleva adelante una tarea enorme, fenomenal, extraordinaria". E insistió en que el periodismo es el responsable de "instalar una interna".

Por su parte, el tuitero y streamer, Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien es más cercano a Caputo, afirmó que "le mintieron al presidente", sostiene que la cuenta de X sí le pertenece a Martín Menem y que no se trató de un error de un community manager.

El influencer libertario también solicitó que se exponga públicamente el material que sustenta la versión presidencial, para todo el país y afirmó que de ser necesario él pedirá disculpas si el argumento logra ser convincente.

Santiago Caputo y Martín Menem: la interna que no tiene fin

El ida y vuelta comenzó este sábado cuando Santiago Caputo publicó en su cuenta de X @slcaputo una captura del perfil de un usuario llamado Rufus @PeriodistaRufus con críticas hacia él y el Gobierno, pero con la particularidad de que esa cuenta sugería seguir al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Instagram. Lo que indicaría que "Rufus" sería Menem.

El posteo de Caputo estaba acompañado de "Qué gagá @PeriodistaRufus". Ante la repercusión esta cuenta fue eliminada rápidamente. Ante este accionar, el asesor presidencial redobló la apuesta y denunció que al borrar la cuenta solo confirmaba sus sospechas.

Sin perder tiempo, la diputada Lilia Lemoine salió al cruce para defender al titular de Diputados, y señaló que no era necesario realizar un escándalo de esta magnitud por estas cuestiones. Aconsejó evitar continuar con el conflicto, al menos públicamente, para que los medios no continúen alimentándose de sus internas.

Pero, antes de su última declaración, Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", le había respondido a Lemoine afirmando que tiene pruebas guardadas con contenido eliminado a través de copias de respaldo en internet. En tanto, Caputo reafirmó su lealtad a Milei asegurando que apoyará el proyecto presidencial sin importar quién esté de acuerdo o no.

El hecho se suma a las tensiones generadas por disputas entre el entorno de Caputo y el que responde a Karina Milei, tras la citación judicial de tuiteros libertario.

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