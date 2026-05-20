Crisis en LLA: el “Gordo Dan” rechazó la versión de Milei y profundizó la disputa por Menem

El influencer oficialista Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, reavivó la interna libertaria al asegurar que “le mintieron al Presidente” y contradecir la versión de Javier Milei sobre la filtración de una cuenta en redes atribuida a Martín Menem, en un nuevo capítulo de tensión que expone fracturas dentro de La Libertad Avanza.

Horas antes, Milei había desestimado el conflicto al afirmar que se trataba de algo “prefabricado” que “le armaron” a Menem, apoyándose en un video presentado por el publicista Santiago Oría, quien según el mandatario le explicó que la controversia fue diseñada para generar un problema político dentro del oficialismo.

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Sin embargo, Parisini rechazó esa explicación, sostuvo que la cuenta pertenecía a Menem y afirmó: "Creo que le mintieron al Presidente", cuestionando además las inconsistencias en la narrativa oficial que previamente había culpado a un error de un Community Manager.

El referente libertario también exigió la difusión pública del material que sustenta la versión presidencial para que toda la Argentina pueda verlo, comprometiéndose a pedir disculpas si el argumento resulta convincente.

Lejos de moderar el tono, Parisini lanzó una crítica directa hacia el manejo del conflicto al declarar que “no se puede tomar de pelotuda a la gente” y asegurar que con este episodio “ya quedó todo al descubierto y nos sacamos las caretas”.

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El origen del conflicto

La polémica se inició el sábado, cuando una cuenta atribuida a Menem replicó contenido crítico contra el Gobierno, lo que generó sospechas dentro del propio espacio tras la rápida eliminación del usuario.

En ese contexto, el asesor presidencial Santiago Caputo reaccionó con dureza en redes sociales afirmando que borrar la cuenta solo confirmaba su autenticidad, al tiempo que difundió un supuesto vínculo que conectaría dicho perfil con Menem.

Cruces con Lilia Lemoine

La disputa escaló cuando la diputada Lilia Lemoine salió en defensa del titular de Diputados y cuestionó la magnitud del conflicto, criticando que se hiciera un escándalo a cielo abierto para que lo levantaran los medios.

Antes de sus declaraciones más recientes, Parisini ya le había respondido a Lemoine con argumentos técnicos, asegurando que había guardado pruebas del contenido eliminado a través de copias de respaldo en internet.

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Tras el escándalo, Caputo intentó enviar una señal de cohesión política al remarcar su lealtad absoluta al Presidente, asegurando que defenderá el proyecto de Javier Milei sin importarle quién se ofenda en el proceso.

La disputa no es un hecho aislado, ya que en las últimas semanas se habían registrado tensiones entre sectores alineados con Caputo y el entorno de Karina Milei, especialmente tras la citación judicial a tuiteros libertarios.