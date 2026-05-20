Brügge advirtió sobre el impacto "cruel" de eliminar subsidios por "zona fría": "Es una visión estrictamente economicista"

El diputado nacional Juan Brügge manifestó su profunda preocupación ante el proyecto legislativo que busca modificar las zonas frías del país que impactará en el esquema de subsidios al gas y advirtió que la medida afectará a unos 680.000 usuarios en la provincia de Córdoba.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, implicaría incrementos de hasta el 50% en las facturas en un contexto de bajas temperaturas y falta de inversión en infraestructura energética.

Llaryora sobre la exclusión de Córdoba de la zona fría: "Van a terminar cagando a la clase media, trabajadora"

Qué dijo Brügge sobre la exclusión de Córdoba de la zona fría

En relación con el alcance de esta medida en el territorio cordobés, el legislador explicó que el cambio de reglas impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en los sectores del centro y sur provincial.

"En principio porque evidentemente es un cambio de reglas en lo que hace al bolsillo de los argentinos, especialmente al bolsillo de los cordobeses. No nos olvidemos que con la ley que se denomina zona fría están incluidos 13 departamentos de la provincia, o sea el departamento Capital hacia abajo, hacia el sur, están todos dentro de este nuevo esquema, lo cual significa un impacto de aproximadamente 680.000 usuarios que se verían afectados al retirarse este beneficio que fue incorporado en el 2021", explicó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Además destacó que la vigencia de este beneficio no responde a una decisión arbitraria, sino a un reconocimiento técnico de las disparidades de consumo según el clima.

En ese sentido, el diputado precisó en diálogo con Julio Kloppenburg: "No con un criterio demagógico, sino con un criterio estrictamente de reconocimiento de las condiciones climáticas que tienen ciertas partes del país y que requiere de un tratamiento especial en lo que respecta a la tarifa del gas, sobre todo en la época invernal. Hay un estudio altamente comprobado de que los usuarios del gas natural en las zonas frías consumen el doble de aquellos que están en la zona más cálida del país".

Por otro lado, Brügge detalló las consecuencias económicas inmediatas para los hogares, diferenciando el impacto según el grado de vulnerabilidad de los usuarios. Al respecto, puntualizó: "En principio los que están beneficiados son las zonas residenciales conforme la ley, con lo cual el impacto va a significar de entre un 35 a un 50% de la tarifa más".

"Depende si sos grupo vulnerable o no, o sea, si sos jubilado, electrodependiente, tener un discapacitado a cargo, estás dentro de la categoría que tienen acceso a la tarifa social, y si no el 30%, con lo cual evidentemente es un porcentaje importante de lo que hoy se está pagando", precisó.

Intendente cordobés sobre posible exclusión de la zona fría: "Esto representaría un 100% de incremento en las facturas"

Críticas al Gobierno nacional

En cuanto a la situación de la matriz energética nacional, el legislador cuestionó la ineficiencia en la gestión de los recursos y la falta de finalización de obras clave para el abastecimiento. Sobre este punto, sostuvo: "el otro es un problema de cantidad de gas que seguimos con los mismos inconvenientes año tras año porque el gobierno nacional no termina de hacer las inversiones, no se terminan los grandes gasoductos. De hecho tenemos que seguir importando cuando supuestamente tenemos uno de los reservorios más grandes del mundo de gas natural y que no se terminan de hacer las inversiones que tiene que hacer el gobierno nacional para proveer de todo ese fluido a gran parte del territorio nacional y eso afecta ya a las industrias".

Respecto al panorama político en la Cámara de Diputados, el representante de Provincias Unidas indicó que el resultado de la votación es incierto debido a la presión de los gobernadores y el malestar social. Brügge afirmó: "Ya hoy algunos diputados de los bloques aliados al gobierno nacional está repensando la temática. Se descarta que la Libertad Avanza va a ir adelante o quiere ir adelante con este proyecto cruel por la época y cruel por las personas que se ven afectadas. Así que veremos qué resultado tiene. Por ahora el resultado es abierto, no está asegurado de que el gobierno tenga los votos".

Finalmente, el diputado rechazó los argumentos oficiales que asocian el subsidio a sectores de altos ingresos, calificando tales declaraciones como alejadas de la realidad social. Para concluir, sentenció: "Lamentable, lamentable, porque la realidad demuestra de que no todos los cordobeses tenemos pileta climatizada, ni todos los cordobeses tenemos sauna".

"Esas alocuciones fuera de la realidad, fuera del contexto a donde está alcanzado demuestra a las claras la falta total de argumentos para poder justificar algo que en la oportunidad y en el impacto económico es cruel", concluyó Brügge.