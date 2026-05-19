Marcharon en Carlos Paz a un año de las denuncias por presuntos abusos en un jardín de infantes

Exactamente un año después de la primera denuncia por presuntos abusos sexuales en el jardín del Niño Dios, dependiente del colegio parroquial Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz, vecinos, familiares y organizaciones sociales ocuparon este martes las calles de la ciudad serrana para exigir justicia.

La movilización partió a las 14:30 desde la plazoleta del Reloj Cucú, sobre el boulevard Sarmiento, y reunió un grupo de manifestantes que alcanzó una extensión de aproximadamente dos cuadras. Las consignas "Las infancias sí se cuidan" y "El silencio no protege" marcaron el tono de una marcha que las propias organizadoras pidieron que fuera pacífica.

Un operativo policial impidió el avance de los manifestantes y frenó la movilización a unos cincuenta metros del ingreso a la institución educativa. En ese punto, los presentes comenzaron a reclamar a los gritos "¡Justicia!", mientras exigían respuestas por parte de las autoridades judiciales y educativas.

Una de las madres tomó el micrófono frente a la multitud y puso en palabras el dolor acumulado durante doce meses. "Nos quedamos acá. Vamos a dar la cara, algo que no hizo la escuela", dijo, y dirigió sus palabras a los directivos de la institución: "Todos -docentes, directivos, representante legal- eligieron el camino del silencio, el de no acompañar. A nosotros nadie nos acompañó: primero éramos dos, después aparecieron tres, después cuatro, y nadie, nadie nos acompañó".

En el testimonio más desgarrador de la jornada, la misma mujer describió la secuela cotidiana que carga su hija: "Los invito a consolarla cuando tiene un ataque de pánico. Tres años tenía mi hija en ese momento".

El acto fue también un llamado a no olvidar. "No se olviden de nuestros hijos, no se olviden de exigir que los derechos de los niños se tienen que cuidar", pidió, antes de cerrar con una frase que resume el reclamo central de todas las familias: "Sabemos de un quinto caso. O sea, que sigue sucediendo".

Un año de la primera denuncia

Las denuncias se remontan al 19 de mayo de 2025. Esa tarde, una de las madres retiró a su hija de cuatro años del establecimiento del barrio La Quinta y, al llegar a su domicilio, descubrió abundante sangrado vaginal. La menor fue llevada al Hospital Gumersindo Sayago, donde dos pediatras activaron el protocolo de rigor. Esa misma noche se formalizó la primera denuncia.

La segunda denuncia, que involucra a otra niña de la misma institución, fue presentada semanas después y quedó radicada en una fiscalía diferente. Desde entonces, las dos causas tramitaron en forma separada -la primera en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez; la segunda en la del Segundo Turno, con el fiscal Ricardo Mazzuchi- sin que fueran unificadas hasta este lunes, tras una resolución de la Fiscalía General.

La tercera denuncia, la cuarta de oficio y la unificación

A fines de abril de 2026, la abogada Macarena Martín Ubiergo radicó ante la Fiscalía de Primer Turno la tercera denuncia formal. Una madre que, tras ponerse en contacto con las familias de las dos denunciantes anteriores, determinó que los comportamientos de su hija -pesadillas, dichos recurrentes, cambios de conducta- podían estar vinculados con los hechos ya investigados.

Al tomar declaración a esa mujer, la fiscal de Primer Turno, Florencia Caminos Garay, advirtió que nombraba a otra madre cuyo testimonio podía resultar relevante para la causa. La convocó. De esa declaración emergió el relato que derivó en la cuarta denuncia, formulada de oficio por la propia magistrada. En ese mismo período, Caminos Garay ordenó y completó la Cámara Gesell con la presunta víctima de la tercera denuncia y recabó testimonios de otros testigos. El conjunto de esas diligencias, producidas en pocas semanas, contrasta de manera directa con el estado de las dos primeras causas.

La investigación dio un paso decisivo en la víspera de la marcha con la unificación de todas las causas bajo un mismo expediente, determinación que tomó la propia fiscal Caminos Garay. La madre que radicó la tercera denuncia confirmó esta novedad en una entrevista en Punto a Punto Radio y expresó: "Estamos un poco preocupadas porque iría a la fiscalía 1, donde se realizó la primera denuncia, y como vuelvo a repetir, ya ha pasado un año y no hemos tenido respuesta".

Al cierre de esta edición, trascendió entre las familias denunciantes la existencia de un posible quinto caso vinculado al mismo establecimiento. Según indicaron las propias madres durante la movilización de este martes, hay indicios de una nueva víctima, aunque al momento no existe denuncia formal radicada ante la justicia.