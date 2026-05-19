Crisis en el transporte: FETAP suspende los boletos gratuitos

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP) informó que las empresas de transporte interurbano y urbano del interior provincial dejarán de sostener los viajes sin cargo desde el próximo 22 de mayo, en medio de la crisis económica y financiera que atraviesa el sector. La medida alcanzará a todos los regímenes de gratuidades vigentes, incluyendo pases para personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, acompañantes y distintos boletos sociales con aportes estatales.

A través de un comunicado, la entidad señaló que las compañías “se ven imposibilitadas de continuar sosteniendo el traslado gratuito de pasajeros” debido al “profundo deterioro” que afecta al sistema desde comienzos de 2024, tras la suspensión del Fondo Compensador para el Transporte Automotor del Interior por parte del Gobierno nacional.

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Desde FETAP indicaron que durante casi dos años las empresas absorbieron el desfasaje entre los costos operativos y las tarifas autorizadas, en un contexto marcado por aumentos en combustible, salarios, mantenimiento e insumos esenciales para la prestación del servicio.

La federación precisó que actualmente las empresas cubren sin compensación económica franquicias del 100% del valor del pasaje para personal policial, penitenciario, menores de hasta cinco años, personas con discapacidad, acompañantes y pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento. También se incluyen programas provinciales con descuentos de entre el 25% y el 50%.

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Según advirtieron, el escenario actual generó un fuerte desfinanciamiento que compromete la sustentabilidad del sistema, incrementó el endeudamiento de las empresas y dificulta la renovación de unidades y las inversiones en infraestructura. Además, alertaron que la situación financiera impacta directamente en la posibilidad de mantener frecuencias y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de un servicio que miles de cordobeses.

Finalmente, FETAP reiteró la necesidad de abrir “instancias de diálogo y trabajo conjunto” con el Gobierno provincial para intentar evitar la aplicación de la medida prevista y encontrar alternativas que permitan sostener el sistema de transporte.