Llaryora y Passerini habilitaron obras en El Quebracho con una foto repleta de anotados para la intendencia

El gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, encabezaron la inauguración de 44 cuadras de pavimento y la habilitación de nuevas redes cloacales en barrio El Quebracho, en un acto que contó con una fuerte presencia institucional debido a que junto a los mandatarios se mostraron varios de los funcionarios ya anotados en la carrera por la intendencia capitalina.

La comitiva oficial que rodeó a Llaryora y Passerini tuvo al ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, además del secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, y el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Héctor Campana, todos dirigentes con proyección en el armado de la capital. También asistieron el viceintendente Javier Pretto, el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez y la senadora Alejandra Vigo.

La intervención integral en la zona sudeste beneficiará de forma directa a casi 3.000 vecinos y permitirá que 645 familias conecten sus hogares al sistema de efluentes sanitarios.

Durante el corte de cintas, el gobernador Llaryora defendió la continuidad de la inversión pública al señalar que cada obra de cloacas y pavimento es mucho más que cemento y caños, ya que representa salud, dignidad y calidad de vida. En ese sentido, desde el plano político se buscó marcar una diferenciación con el escenario nacional, remarcando que el Estado local mantiene la obra pública en las barriadas populares a pesar de la compleja coyuntura económica actual, aunque evitando críticas directas a la administración central.

A su turno, Passerini valoró el trabajo coordinado con la comunidad y afirmó que el resultado es un compromiso cumplido gracias al trabajo en equipo con los vecinos. El intendente capitalino también se sumó a la línea discursiva de la diferenciación elíptica al sostener que en los momentos más difíciles es cuando el Estado y la sociedad más juntos deben estar.

Presentaron un nuevo fármaco contra las “superbacterias intrahospitalarias”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Diego Peralta, explicó que las conexiones domiciliarias habilitadas en El Quebracho forman parte de un plan de saneamiento mayor. Para que este sector pudiera conectarse a la red, se requirió previamente la puesta en valor de la planta depuradora Bajo Grande y la construcción del Colector Cloacal Sureste (Etapa 2B), una obra macro que contempló la instalación de 8.900 metros de cañerías en el ramal Quebracho y otros 1.800 metros en el ramal Ciudad Evita para transportar los líquidos residuales de la zona.

En el cierre de la jornada, los residentes del barrio destacaron las mejoras en la dinámica diaria del sector. Las vecinas Beatriz Flores y Cintia Criado coincidieron en que el asfalto terminó con los anegamientos de las calles de tierra en los días de lluvia y mejoró las condiciones de salud. En tanto, comerciantes de la zona y miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios locales señalaron que las nuevas calzadas pavimentadas agilizan el ingreso de los proveedores y optimizan los tiempos de respuesta de los vehículos de emergencia en esa zona de la periferia.