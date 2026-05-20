Luis Caputo recibió a las autoridades de la UIA, que solicitaron suspender las ejecuciones fiscales y reducir las contribuciones patronales

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, recibieron este lunesa las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el encuentro, estudiaron la situación que atraviesa el sector, definieron las líneas centrales de una agenda relacionada con el desarrollo productivo y solicitaron medidas como suspender las ejecuciones fiscales y reducir las contribuciones patronales

Los referentes de la UIA explicaron el panorama de su sector y mostraron su preocupación ante el retraso en la reactivación de la industria en general y en especial a las PyMEs; también expusieron lo que consideran “distorsiones” para la actividad productiva en materia “tributaria, financiera, logística y laboral”. Según los representantes industriales, la reducción gradual del costo argentino es central para competir globalmente, generando empleo y crecimiento.

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Luego, la Unión Industrial Argentina presentó sus propuestas para potenciar la actividad, financiar a las PyMEs y bajar la presión impositiva, planteando ideas como suspender ejecuciones fiscales y embargos y reducir las contribuciones patronales para sectores que atraviesan una crisis.

La UIA también se refirió al tema tributario, haciendo referencia a la posibilidad de hacer un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para bajar los impuestos que afronta la industria, para ofrecerle mayor competitividad.

Según la asociación empresarial, desde enero de 2024 a marzo de 2026, la inflación en los productos del sector fue de 134,6% y el IPC promedio alcanzó el 221,5%.

Martin Rappallini

Los máximos referentes de la UIA aceptaron seguir el trabajo técnico con el equipo que lidera Lavigne, celebrando una nueva reunión de seguimiento con Caputo dentro de los próximos 60 días para ver cómo evolucionó la actividad económica y los avances logrados en la agenda que se planteó.

La comitiva de la entidad fabril estuvo encabezada por su presidente, Martín Rappallini, a quien acompañaron Rodrigo Pérez Graziano, David Uriburu, Eduardo Nougués y Luis Tendlarz.

Tras el encuentro en el Ministerio de Economía, los referentes de la UIA se reunieron en junta directiva con los referentes de las cámaras sectoriales y territoriales, y comentaron lo hablado con Caputo y Lavigne.

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Caputo destacó el crecimiento de crédito a PyMEs

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en un extenso posteo en su cuenta oficial de X, que “continúa creciendo el financiamiento para las PyMEs”.

El funcionario afirmó que “en marzo el stock de préstamos bancarios a PyMEs creció 1,4% mensual en términos reales y acumuló una expansión de 95,6% en relación a diciembre de 2023. Se trata de la mayor expansión del crédito a PyMEs en los primeros 27 meses de gestión de los últimos 23 años, acumulando una suba de 73,4% en términos reales en el segmento en pesos y de 228,6% en el de moneda extranjera”.

Y sumó: “En el primer trimestre de 2026 el crédito a PyMEs representó 2,8% del PIB, creciendo 1,1 p.p. frente al nivel alcanzado en 2023. En el caso del financiamiento a través del mercado de capitales, el acumulado móvil de 12 meses de emisiones PyME registró un crecimiento de 14,9% en relación a marzo de 2025 y acumuló una suba de 50% en relación a diciembre de 2023”.

HM/ML