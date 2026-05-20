En el programa "QR!" de Canal E, el periodista de Revista Noticias, Rodis Recalt, aseguró que en la Argentina se está produciendo un “recambio generacional” dentro del empresariado y sostuvo que la cercanía con figuras clave del oficialismo, como Santiago Caputo, se convirtió en un factor determinante en el mundo de los negocios.

“Ser amigo de Caputo tiene un peso extra en la mesa de conversación”, afirmó Recalt durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso.

Santiago Caputo y los hermanos Neuss: la trama empresarial detrás del poder libertario

El periodista analizó especialmente el crecimiento de los hermanos Juan y Patricio Neuss dentro del sector energético y explicó cómo pasaron de ser empresarios regionales vinculados a Río Negro a convertirse en actores centrales del mercado eléctrico argentino.

Qué dijo Rodis Recalt sobre los hermanos Neuss

Durante la entrevista, Recalt sostuvo que el ascenso de los Neuss coincide con una nueva lógica empresarial ligada al actual escenario político.

Según explicó, los empresarios jóvenes cercanos al oficialismo cuentan con ventajas competitivas por sus vínculos personales con funcionarios de máxima influencia dentro del Gobierno.

“Ellos son cuarta generación de millonarios y además tienen a un amigo de la infancia en un lugar central de poder”, señaló en referencia a Santiago Caputo.

El periodista también remarcó que, más allá de las capacidades empresariales o financieras, la cercanía política funciona como un diferencial al momento de conseguir inversiones o expandirse hacia nuevos mercados regulados por el Estado.

El avance sobre el mercado eléctrico

En “QR!”, Recalt detalló que los Neuss heredaron la empresa distribuidora Edersa, en Río Negro, y luego comenzaron a expandirse hacia otros segmentos estratégicos del negocio energético.

Según explicó, a través del grupo Edison Energía avanzaron sobre distribuidoras eléctricas, hidroeléctricas y empresas de transporte de energía. “Pasaron a tener presencia en generación, transporte y distribución eléctrica”, sostuvo el periodista.

Además, indicó que actualmente poseen mayor capacidad económica que en 2023, cuando habían intentado adquirir Edesur, y no descartó que vuelvan a interesarse en la distribuidora si los accionistas italianos deciden venderla en el futuro.

Las críticas al modelo empresario del Gobierno

En otro tramo del programa, Rodis Recalt analizó el vínculo entre el Gobierno libertario y el empresariado argentino.

Según planteó, la administración de Javier Milei diferencia entre empresarios “alineados” con el oficialismo y otros grupos económicos tradicionales que mantienen autonomía frente al poder político.

Javier Milei: "Santiago Caputo es como un hermano para mí"

“El tipo de empresario que le gusta al Gobierno es el que se acerca y le rinde pleitesía”, lanzó.

También señaló que sectores históricos del empresariado, como algunos vinculados a la industria y la energía, quedaron enfrentados con la Casa Rosada por no adaptarse al nuevo esquema político y económico.

Los aportes a Fundación Faro

Otro de los puntos abordados en el programa fue el vínculo entre empresarios y Fundación Faro, el espacio ligado al oficialismo que preside Agustín Laje y en el que participa Francisco Caputo, hermano de Santiago Caputo.

Recalt explicó que los Neuss no solo realizaron aportes económicos a la fundación, sino que además facilitaron espacios para eventos y cenas organizadas por el espacio político. “Además de aportar dinero, también ponen el salón para las cenas de la fundación”, afirmó.

El periodista sostuvo que, aunque no existe una prohibición legal sobre este tipo de aportes, siempre quedan dudas sobre el rol que cumplen estas fundaciones en el financiamiento político y en la relación entre empresarios y funcionarios.

LB