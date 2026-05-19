La inflación mayorista trepó al 5,2% y Luis Caputo lo atribuyó al "shock externo"

Los precios mayoristas en abril aumentaron 5,2% en abril respecto del mes anterior, debido a la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó un incremento de 30,8% con respecto al mismo mes del año pasado y acumula en lo que va del año una suba de 11,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,09%), “Productos refinados del petróleo” (1,63%), “Sustancias y productos químicos” (0,46%), “Alimentos y bebidas” (0,26%) y “Productos de caucho y plástico” (0,18%).

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en marzo, según el INDEC

Las explicaciones de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que "si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra".

En ese sentido, describió que las divisiones "Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo", "Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos" aportaron 4,4 puntos porcentuales (p.p.) de los 5,2 p.p. del nivel general.

"Excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del indice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual", añadió el funcionario.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, explicado por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, debido al aumento de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Desde el CEPEC señalaron que "la tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a presionar al alza el precio del petróleo a nivel global, algo que rápidamente se traslada a costos mayoristas en Argentina. Esto no solo afecta combustibles, sino también logística, transporte e insumos industriales".

Por otra parte, indicaron que la suba en químicos, plásticos y manufacturas refleja que las empresas están trasladando mayores costos de producción.

"Esto es relevante porque el IPIM suele anticipar parte de la dinámica futura de la inflación minorista. Otro dato importante es que los productos importados subieron solo 2,5%, muy por debajo de los nacionales (+5,3%). Esto sugiere que la presión inflacionaria actual no viene tanto del dólar oficial, sino de factores internos vinculados a energía, combustibles y recomposición de márgenes".



LM