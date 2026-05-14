Una familia necesitó $1.469.000 para no ser pobre en abril, según el INDEC

Para no ser pobre, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.469.768 en abril y $665.053 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el cuarto mes de 2026, la canasta básica total (CBT) que establece la línea de pobreza, tuvo una suba de 2,5% mensual, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define la indigencia, se incrementó 1,1%. En ambos casos, los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación general, que se ubicó en 2,6%.

Tanto la CBA como la CBT registraron variaciones interanuales de 32,4%, exactamente el mismo registro de la inflación.

Tras meses de caída, la industria creció 5% interanual en marzo, según el INDEC

Según el INDEC, la canasta básica alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.

Se seleccionan los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población, a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. Dicha composición fue validada, en términos de la estructura alimentaria, con el patrón de consumo que surge de la ENGHo 2004/05.

Por su parte, para determinar la canasta básica tota se amplía la CBA, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

Inflación de abril de 2026

El Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,6% en abril, acumulando una variación de 12,3% en los primeros cuatro meses del año.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad; y Transporte en Cuyo y Patagonia.

LM CP