La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,8% en marzo de 2026, superando al registro del mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 54,4%. Además, es el más alto desde octubre de 2025, cuando había registrado 61,0%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El sector energético y la industria pesada fueron los pilares de este crecimiento interanual. Según el documento oficial: "Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70,0%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%)".

La refinación del petróleo, con su imponente 86,0%, respondió a un mayor procesamiento de crudo, mientras que las industrias metálicas básicas (73,3%) se vieron beneficiadas por un aumento del 17,1% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Tras meses de caída, la industria creció 5% interanual en marzo, según el INDEC

El "efecto base" y el polo petroquímico

Una de las mayores incidencias positivas del mes se dio en el sector químico. El nivel de utilización saltó del 53,8% en 2025 al 69,5% en 2026. Sin embargo, el INDEC aclara que esta mejora no solo responde a un crecimiento genuino, sino también a una normalización, ya que "en marzo de 2025, el polo petroquímico de Bahía Blanca resultó severamente afectado por las inundaciones que sufrió esta localidad, las cuales provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas".

Superado aquel evento climático, la producción de materias primas plásticas y caucho sintético mostró un incremento interanual del 69,1%.

Freno en la industria metalmecánica

No todas son luces verdes para el Gobierno. La metalmecánica excepto automotores se posicionó como la principal incidencia negativa del mes, registrando un uso de apenas el 40,0% de su capacidad, una caída frente al 42,8% de marzo del año previo.

El informe lo atribuye a "menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico". En concreto, la fabricación de maquinaria para el campo cayó un 14,7%, mientras que los electrodomésticos registraron una disminución del 16,2%.

Por debajo del promedio también se encuentran: industria automotriz (49,6%), productos textiles (40,2%) y caucho y plástico (41,3%).

Según el CEPEC, el dato del INDEC "refleja una recuperación de la actividad industrial, aunque todavía se mantiene lejos de niveles considerados altos para la economía".

Y añade: "El informe deja una señal positiva para la actividad industrial, con una recuperación impulsada principalmente por sectores energéticos e industriales pesados. Sin embargo, algunas ramas vinculadas al consumo durable y maquinaria siguen mostrando niveles bajos de actividad".

LM



