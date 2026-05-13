Alarma por la baja actividad industrial: cuáles son las causas y consecuencias

Datos de INDEC, revelan que la gran cantidad de maquinaria ociosa reactivo las alarmas en el sector industrial. De acuerdo con el documento técnico elaborado en febrero de 2026, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 54,6% .

Esto significa que apenas un poco más de la mitad de las líneas de producción están funcionando. El indicador se ubica en valores mínimos en los últimos 14 años y plantea un escenario hacia adelante marcado por una recuperación limitada y desigual.

En ese sentido, la mayoría opera con niveles de producción reducidos, plantas funcionando con menor intensidad, líneas interrumpidas y ajustes en los ritmos de trabajo, todo esto en un contexto donde la demanda interna no logra consolidarse y la competencia externa gana participación.

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El relevamiento comprende un panel entre 600 y 700 empresas y para su cálculo se tiene en cuenta cual es la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada. Algunos especialistas económicos revelan que el sector atraviesa un escenario de modo supervivencia con niveles que no se registran desde 2009.