RIGI y costo fiscal: advierten que el Estado dejará de recaudar más de US$1.000 millones por año

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre el impacto fiscal del RIGI y encendió el debate sobre los beneficios impositivos otorgados a grandes proyectos de inversión. Según explicó el economista Juan Manuel Gispert, en diálogo con Canal E, actualmente existen 12 proyectos aprobados que representan inversiones por 26.680 millones de dólares y exportaciones proyectadas por 28.000 millones.

Durante la entrevista, el economista sostuvo que “el costo fiscal que nosotros estimamos es de 1.070 millones de dólares anuales de lo que deja de percibir el Estado Nacional”. Además, remarcó que varios de los proyectos ya habían sido anunciados antes de la creación del régimen. “7 de 12 proyectos habían sido anunciados antes de la existencia del RIGI”, afirmó.

El especialista cuestionó el argumento oficial de que las inversiones no se hubieran realizado sin los incentivos fiscales. “El argumento del gobierno se vuelve, como le gusta decir al presidente, falaz”, lanzó Gispert, al señalar que muchas compañías ya tenían definidos sus planes de inversión antes de la aprobación de la ley.

El debate sobre el superávit fiscal y la caída de la recaudación

En otro tramo de la entrevista, el economista analizó el presente fiscal del Gobierno y advirtió sobre la fragilidad del actual superávit. “Más que real o no real, yo te diría que no es sostenible”, aseguró.

Si bien reconoció que las cuentas públicas muestran saldo positivo, explicó que esto se sostiene mediante fuertes recortes y postergación de gastos. “El Estado Nacional sobrevive hoy aumentando la deuda flotante, es decir, dejando de pagar a los proveedores”, sostuvo.

Gispert también cuestionó el impacto del ajuste sobre áreas sensibles del Estado. “Destruyó la obra pública, licuó las jubilaciones, el presupuesto educativo, las universidades”, expresó al referirse a las políticas implementadas desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

“Una Argentina bifronte”: sectores que crecen y otros que se derrumban

El economista del CEPA aseguró que el modelo económico actual genera una fuerte desigualdad entre sectores productivos. “La Argentina de Milei es una Argentina bifronte, tiene dos caras”, definió.

Según detalló, actividades vinculadas al agro pampeano, la minería y la energía muestran un crecimiento sostenido, aunque representan una baja proporción del empleo nacional. En cambio, alertó que comercio, industria y construcción atraviesan una profunda crisis.

“Comercio, industria y construcción, que representan el 50% del empleo argentino, están desmoronándose mes a mes”, afirmó. Y concluyó con una definición contundente sobre el escenario económico: “Una Argentina que vuela en los números de comercio exterior y se muere en la actividad económica del mercado interno”.