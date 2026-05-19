Exporta Simple: el Gobierno elimina límites y apuesta a impulsar las exportaciones pyme

El régimen Exporta Simple volvió a posicionarse como una de las herramientas más importantes para impulsar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas argentinas. Según explicó Elisabet Piacentini, especialista en comercio exterior, el Gobierno avanzó con nuevas flexibilizaciones que eliminan límites y facilitan el acceso de las pymes al comercio exterior.

“Es una manera muy simple, muy ágil de exportar, de que una pyme pueda exportar desde su propio domicilio”, explicó Piacentini al describir el funcionamiento del sistema. A través de este régimen, los operadores retiran la mercadería, realizan los trámites y gestionan el despacho al exterior.

La especialista detalló que una de las principales modificaciones fue la eliminación del tope de 15 mil dólares por envío y del límite anual de 600 mil dólares para operar bajo esta modalidad. “Hay más medidas que dieron esta flexibilización para aumentar la cantidad de exportaciones al exterior”, sostuvo.

Más operadores y menos requisitos para exportar

Otro de los cambios destacados es la ampliación de la cantidad de operadores logísticos habilitados. Según explicó Piacentini, antes existían apenas cuatro o cinco opciones y actualmente ya funcionan más de 20 empresas dentro del sistema.

Las pymes pueden ingresar a la plataforma de ARCA, cargar los datos de la mercadería y comparar cotizaciones entre distintos operadores. “Podés elegir cuál te parece mejor para el envío de tu mercadería, cuál es más económico”, señaló.

Además, destacó que el sistema simplifica requisitos administrativos: no es necesario inscribirse como importador-exportador y hasta los monotributistas pueden comenzar a exportar bajo esta modalidad. También indicó que los principales destinos actuales son Estados Unidos, Chile y otros mercados regionales.

Las pymes vuelven a mirar el mercado externo

Piacentini remarcó que el contexto económico llevó a muchas pequeñas empresas a recuperar clientes internacionales y fortalecer su estrategia exportadora. “Las pymes están con alternativas de exportar y están moviendo nuevamente sus exportaciones”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la caída de la demanda interna incentivó a las empresas a buscar nuevos mercados, optimizar costos y mejorar la competitividad de sus productos. También destacó que actualmente las exportaciones pyme representan cerca del 7% del total nacional, aunque consideró que el potencial de crecimiento sigue siendo elevado.

Para la especialista, las medidas oficiales podrían convertirse en una herramienta clave para ampliar la participación de las pequeñas empresas argentinas en el comercio internacional y diversificar las exportaciones del país.