Locales vacíos: crece la preocupación por el cierre de comercios y el avance de las ventas online

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un aumento del 30% interanual durante el bimestre marzo-abril, según datos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El fenómeno refleja un escenario de consumo retraído, cambios en los hábitos de compra y una fuerte migración hacia las ventas online.

En diálogo con Canal E, Julio Rodríguez Rabellini, coordinador del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio, explicó que “la avenida Santa Fe fue la principal afectada por este cierre de locales, o locales en alquiler”, aunque aclaró que la situación no es homogénea en toda la ciudad. En contraste, destacó que “la avenida Rivadavia ha tenido, por el contrario, mucha apertura de locales y hay menos locales vacíos”.

El impacto del consumo y el cambio hacia las ventas online

El economista señaló que el aumento de locales desocupados no responde únicamente al precio de los alquileres. “No es un efecto, digamos, de precio totalmente”, afirmó, y remarcó que muchos comerciantes comenzaron a modificar su estrategia comercial.

En ese sentido, indicó que varios negocios decidieron reducir costos fijos y potenciar el canal digital. “Ellos ahora están logrando vender de manera online lo que antes lo vendían en forma presencial”, sostuvo. Según explicó, esta transformación permite mejorar márgenes de rentabilidad y disminuir gastos operativos asociados al mantenimiento de locales físicos.

Además, detalló que el consumo mostró una caída del 1% en el primer trimestre del año respecto al mismo período anterior, aunque desde la CAC proyectan una recuperación gradual. “Estimamos un aumento del 1,5 al 2% en relación a todo 2025”, anticipó.

Qué sectores muestran mayor retroceso

Rodríguez Rabellini también explicó que algunos rubros son más golpeados por la desaceleración económica y el cambio en las prioridades de gasto de los consumidores. “Notamos una restricción muy fuerte en lo que hace a recreación y cultura”, aseguró, al referirse a bares, restaurantes y actividades vinculadas al entretenimiento. En cambio, indicó que sectores industriales mostraron cierta recuperación y que los gastos relacionados con vivienda se mantienen en terreno positivo.

Por otra parte, el especialista pidió cautela antes de sacar conclusiones definitivas sobre el comportamiento del mercado inmobiliario comercial. “Necesitamos, sí o sí, un par de bimestres más para analizar si esto se sostiene o no”, explicó, al considerar que el primer trimestre suele tener una dinámica estacional particular.