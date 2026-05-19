RIMI: el nuevo régimen que busca acelerar inversiones pyme con beneficios fiscales y financieros

El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a fomentar proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas mediante beneficios impositivos y financieros. Según explicó Juan Pablo Perojo, contador público y CEO de PMP Contabilidad y Consultoría,el esquema alcanza a inversiones de entre 150 mil y 9 millones de dólares destinadas a ampliar o reconvertir actividades productivas.

El especialista aclaró que el régimen “es parte de una batería de medidas que llama a las empresas de nuestro país, en una situación difícil, a que inviertan”, y destacó que estará disponible para pymes de todos los sectores económicos. Además, remarcó que el programa se diferencia del RIGI orientado a grandes compañías y multinacionales.

Beneficios fiscales y devolución de IVA

Entre los principales incentivos, Perojo detalló que el RIMI permitirá “la aceleración de la amortización en el impuesto a las ganancias de esos bienes”, además de habilitar la devolución del IVA vinculado a bienes de uso destinados a inversiones productivas.

En ese sentido, enfatizó el impacto financiero de la medida: “Si pensabas invertir y tenés una pyme y pasás estos montos, no resiste análisis, te conviene aplicar al RIMI”. El contador sostuvo que el régimen puede transformarse en una herramienta clave para empresas que buscan modernizarse, diversificar actividades o mejorar competitividad en un contexto económico complejo.

Otro de los puntos destacados por el especialista fue la amplitud del alcance del programa. “Está el RIMI para todas las pymes, eso hay que aclararlo, para las pymes de todos los sectores”, afirmó.

Cómo será el trámite y qué sectores tendrán ventajas

Respecto al procedimiento de inscripción, Perojo explicó que la reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que el trámite se realizará de manera digital a través de ARCA, mediante un nuevo servicio denominado Sistema de Gestión de Inversiones (SGI).

“Se va a poder hacer para todas las pymes desde la página de ARCA”, indicó el CEO de PMP Contabilidad y Consultoría, y agregó que muchas firmas ya comenzaron a ofrecer asesoramiento específico para gestionar la adhesión al régimen.

Además, señaló que algunos sectores contarán con beneficios diferenciales. Entre ellos mencionó inversiones vinculadas al agro, sistemas de riego, mallas antigranizo, semovientes y proyectos de eficiencia energética. En esos casos, explicó que podrán ingresar al régimen incluso con montos inferiores a los mínimos generales establecidos.