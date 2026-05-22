China respondió a las acusaciones de EEUU por la Hidrovía: "Especulaciones infundadas"

La embajada de China en Argentina respondió a las acusaciones que circularon en Estados Unidos en torno a la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el mismo día en que el Gobierno avanzó con la apertura del último sobre para definir qué firma operará la vía navegable troncal del Cono Sur durante los próximos 25 años, en un proceso que moviliza alrededor de diez mil millones de dólares en inversiones y concentra el interés de dos grandes consorcios internacionales.

En un comunicado enviado a PERFIL, Beijing rechazó las versiones sobre una presunta influencia de empresas chinas en el proceso de uno de los dos competidores que circularon en sectores cercanos a la Casa Blanca en los últimos días, en un clima donde la geopolítica (particularmente la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense orientada a reducir la presencia china en infraestructura crítica) comenzó a mezclarse con disputas corporativas y operaciones de lobby en el país norteamericano.

Además, cuestionó la intervención de Washington en la disputa por la concesión del dragado y balizamiento, en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei excluyó a empresas de capital estatal chino del proceso licitatorio, una decisión que en sectores diplomáticos fue leída como un gesto de alineamiento hacia Estados Unidos en materia de política exterior.

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"Especulaciones infundadas", calificó la representación diplomática, al referirse a los señalamientos que vinculan a actores del proceso licitatorio con capitales chinos. En su respuesta, advirtió además sobre la “politización de la seguridad” en cuestiones comerciales y sostuvo que ese enfoque se utiliza como herramienta para excluir competidores.

En el comunicado, la embajada afirmó que “China repudia aún más estas especulaciones infundadas sobre la participación de compañías chinas en el proyecto de la Hidrovía” y apuntó contra Estados Unidos por recurrir al concepto de seguridad nacional como argumento para intervenir en la competencia.

“El supuesto argumento de que piensan en la seguridad de Argentina no es nada más que un pretexto sin ningún fundamento”, agregó la representación diplomática, que también reclamó un entorno “justo, transparente y no discriminatorio” para la participación de empresas en la licitación.

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