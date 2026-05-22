La OMS tomó nota de la salida de Argentina y dejó abierta la posibilidad de seguir cooperando

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció formalmente la salida de Argentina del organismo internacional, aunque dejó abierta la posibilidad de mantener vínculos de cooperación sanitaria con el país en el futuro.

La decisión quedó plasmada en un texto aprobado este viernes por consenso durante la asamblea anual de Estados miembros de la OMS, que se desarrolla en Geneva.

El documento señala que la organización “toma nota” de la notificación enviada por la Cancillería argentina el 25 de febrero de 2025, en la que se comunicó que el país abandonaría oficialmente la OMS el 17 de marzo de 2026.

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Además, la Asamblea Mundial de la Salud ratificó el retiro definitivo de Argentina y confirmó que la medida tiene efecto retroactivo desde esa fecha.

Sin embargo, el texto también aclara que “no es deseable ninguna otra medida en este momento” y remarca que la OMS seguirá dispuesta a mantener canales de colaboración con Argentina.

La OMS dejó abierta la puerta al diálogo

El documento aprobado por los países miembros sostiene que la agencia sanitaria de Naciones Unidas “siempre dará la bienvenida a la plena cooperación de Argentina” en las iniciativas y programas impulsados por el organismo.

La resolución será refrendada este sábado durante el plenario de cierre de la asamblea, que se celebra entre el 18 y el 23 de mayo.

La salida argentina había sido impulsada por el gobierno de Javier Milei, que cuestionó en reiteradas oportunidades el rol de la OMS, especialmente por su actuación durante la pandemia de COVID-19.

Tras conocerse la decisión, el canciller Pablo Quirno aseguró que Argentina cuenta con “la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política” para desarrollar políticas públicas de manera autónoma.

Además, sostuvo que la salida del organismo no implica un aislamiento sanitario total y aclaró que el país mantendrá disposición para cooperar internacionalmente, aunque bajo criterios científicos, técnicos y con respeto por la soberanía nacional.

Qué dijeron los países latinoamericanos

Tras la aprobación del texto, distintas delegaciones tomaron la palabra para referirse a la decisión argentina.

Representantes de Bolivia, Chile y El Salvador coincidieron en destacar que se trata de una “decisión soberana” del Gobierno argentino.

El Gobierno rechazó la presión de la OMS y ratificó su salida del organismo

La delegación chilena recordó además que Argentina fue uno de los países fundadores de la OMS y resaltó su histórica participación en iniciativas vinculadas a la salud pública regional y global.

Por su parte, China pidió establecer “normas más claras” para regular eventuales retiros de países miembros y evitar futuras controversias dentro del organismo.

Estados Unidos también abandonó la OMS

Durante la asamblea también volvió a mencionarse el caso de United States, que este año formalizó su salida de la OMS tras haber anunciado la decisión previamente.

Hasta ese momento, Estados Unidos era el principal aportante económico del organismo sanitario internacional.

A diferencia de la situación argentina, la salida estadounidense no formó parte de la agenda oficial de debate en esta edición de la asamblea mundial de la salud.

LB