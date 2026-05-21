El subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, presentó este jueves su renuncia al Ministerio de Seguridad Nacional, área a la que había arribado hace dos años durante la gestión de Patricia Bullrich. El dirigente santafesino dejará la estructura nacional para incorporarse al equipo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La salida de Angelini se produce en un escenario de públicas tensiones políticas entre la senadora y sectores de la Casa Rosada ligados a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

El episodio adquiere dimensión política tras el reclamo público que la exministra realizó para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hiciera pública su declaración jurada ante cuestionamientos sobre el incremento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno. Bullrich, incluso, decidió adelantar la propia.

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Federico Angelini, de 49 años y nacido en Rosario, es licenciado en Sistemas y ocupó una banca como diputado nacional por el PRO. También ejerció la vicepresidencia del partido y reemplazó a Bullrich en la conducción del partido fundado por Mauricio Macri durante la campaña electoral de 2023.

Federico Angelini renunció a su cargo para sumarse a la gestión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Además, participó como precandidato a gobernador santafesino en las PASO, una interna en la que resultó derrotado por su futuro jefe, Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe.

Federico Angelini deja Seguridad y se suma a la gestión de Maximiliano Pullaro

Desde el entorno del ahora exfuncionario señalaron a Clarín que la decisión responde a una determinación de "renuncia para dedicarse exclusivamente al trabajo en su provincia". Además, remarcaron que "no se trata de ninguna interna o malestar" dentro del Ministerio, actualmente encabezado por Alejandra Monteoliva, quien, a diferencia de su predecesora, mantiene un vínculo fluido con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, fuentes vinculadas al Gobierno santafesino confirmaron al mismo medio que Angelini "se sumará al Gobierno provincial", aunque indicaron que todavía no existen definiciones respecto del puesto que ocupará el dirigente rosarino ni sobre un eventual desembarco en el área de Seguridad.

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Con el objetivo de despejar interpretaciones políticas, esas mismas fuentes sostuvieron que la determinación había sido tomada antes de que se profundizaran las diferencias entre Patricia Bullrich y el entorno presidencial.

Qué funciones tenía Federico Angelini en el Ministerio de Seguridad

La Subsecretaría de Intervención Federal que encabezaba Federico Angelini tiene responsabilidades amplias y de relevancia: la planificación territorial de estrategias de seguridad, la asistencia en el diseño operativo de fuerzas federales, la coordinación entre cuerpos provinciales y nacionales, el desarrollo de políticas preventivas contra el delito y la violencia, la formación de animales de apoyo profesional y las acciones integrales en áreas fronterizas.

Desde esa estructura, Angelini impulsó uno de los programas más relevantes del Ministerio de Seguridad: el Plan Bandera en Rosario, una iniciativa que el propio funcionario define públicamente como parte de “la doctrina Bullrich”.

El objetivo central fue avanzar sobre organizaciones criminales y circuitos ligados al narcotráfico en una ciudad donde durante las últimas dos décadas esas estructuras expandieron su actividad hasta alcanzar niveles de alta violencia, con ataques armados y amenazas dirigidas a funcionarios e instituciones judiciales.

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Aunque el exfuncionario evitó declaraciones luego de oficializar su salida, días atrás dejó una definición política en sus redes sociales. El martes había publicado: "la reiterancia ya es ley. La baja de imputabilidad avanza. Y el Estado volvió a enfrentar al crimen".

"Atrás va quedando el pasado cuando las bandas narco usaban menores porque sabían que el sistema los dejaba entrar y salir. Eso empezó a cambiar gracias a una decisión política firme: orden, ley y fin de la impunidad", añadió en su Instagram.

NG/DCQ