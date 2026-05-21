Carlos Maslatón: "Karina Milei es López Rega, es la dueña del gobierno y del mismo Javier Milei"

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que la hermana del presidente, “Karina Milei es López Rega, es la dueña del gobierno y del mismo Javier Milei y hasta practica también brujería”.

“Fui el primero que lo dijo, ya en junio de 2022”, recordó Maslatón en la red social “X”, al comentar una nota de Perfil del 13 de junio de 2022 titulada “Carlos Maslatón comparó a Karina Milei con "López Rega" y Javier Milei tuvo que desmentir un falso tuit”.

Quintela sobre los gobernadores que respaldaron la exclusión de zonas frías: "Apoyan a su propio verdugo"

Qué dijo Maslatón sobre Karina Milei

“Karina Milei es López Rega, es la dueña del gobierno y del mismo Javier Milei y hasta practica también brujería”, aseguró el consultor.

Y después agregó: “El país necesito 4 años años para descubrir esta realidad del poder nacional y hasta Dan Parisini y Ramiro Marra recién ahora se animan a admitirlo, degradando así a Milei a la condición de una Isabelita y de inepto para el cargo”.

Katopodis: "Milei es el presidente que más industrias destruyó en tan poco tiempo"

Qué dijo sobre Javier Milei

Además, Maslatón formuló un comentario en la misma red social sobre una publicación de Ramiro Marra: "Marra sobre Milei. Sigue la línea de Dan Parisini en Carajo. O sea, digamos, Milei es tan tonto que no puede ver la realidad y sus asesores corruptos le mienten sobre el estado del país y las internas".

"Estos argumentos se usaron, en la política argentina, en 1974-1976 para referirse a Isabel Perón: el "entorno" le tergiversaba las cosas, le hacía firmar decretos que no entendía y la mandaba a leer discursos en público que no tenían sentido", volvió a recordar el analista financiero.

"Marra y Parisini, con lo que dicen, están degradando a Milei a la categoría de inútil y de incapaz mental para gobernar", cerró Maslatón.