Un abogado de Chaco ofreció asesoramiento sin cargo extra a afiliados afectados por la crisis de la obra social estatal

Mientras crecen los reclamos por demoras en medicamentos, tratamientos y coberturas médicas del InSSSeP, la obra social de los empleados públicos de Chaco, el abogado chaqueño Ignacio Sinkovich anunció que ofrecerá asesoramiento sin cargo extra a afiliados que quieran iniciar acciones judiciales contra el organismo.



“Las prestaciones médicas y los remedios no son un regalo del Gobierno, sino un derecho de quienes contribuyeron toda la vida”, expresó el letrado en un comunicado difundido en sus propias redes sociales, donde cuestionó la gestión sanitaria provincial y convocó a iniciar acciones judiciales de amparo.

Sinkovich aseguró que los afiliados podrán avanzar con demandas “sin cargo extra por fuera de lo regulado por la Ley Provincial 4228-C”, en medio de una creciente judicialización de los conflictos vinculados al acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos y coberturas especiales.

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El contexto: fallos judiciales, embargos y reclamos

El anuncio ocurre mientras el InSSSeP enfrenta múltiples reclamos judiciales por incumplimientos en prestaciones médicas. Uno de los casos más sensibles conocidos en las últimas semanas involucra a un niño de 11 años con parálisis cerebral, epilepsia severa y dependencia de medicación anticonvulsivante, cuya familia denunció que la obra social no cumplió una orden judicial que obligaba a entregar medicamentos esenciales.

La Justicia chaqueña había ordenado al organismo garantizar de manera urgente la provisión de fármacos como Clobazam, Topiramato, Levetiracetam y Cannabidiol, además de mantener intactas las prestaciones médicas del menor. Sin embargo, según denunció la familia, los medicamentos continuaban llegando de forma parcial pese a las intimaciones judiciales y a la aplicación de multas diarias.

El propio Sinkovich intervino como abogado patrocinante en ese expediente.

A esa situación se suman otros fallos recientes contra la obra social. En marzo, la Justicia provincial incluso ordenó un embargo superior a los 52 millones de pesos contra cuentas del InSSSeP luego de que un afiliado oncológico denunciara demoras reiteradas en la entrega de un tratamiento de alto costo contra un carcinoma agresivo.

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En esa resolución, la jueza Ana Karina Yagas sostuvo que el derecho a la salud “no puede quedar condicionado por problemas administrativos o presupuestarios”.

Cambios en el directorio y reducción de coberturas

El anuncio del abogado también se da en un escenario de cambios internos dentro del InSSSeP. En las últimas horas, el contador Juan Ignacio Cáceres asumió como nuevo vicepresidente del organismo, mientras continúan las modificaciones impulsadas por la gestión provincial en distintas áreas de la obra social.

Meses atrás, el instituto ya había sido cuestionado tras confirmar una reducción del 50% en la cobertura del Plan Cardio, decisión que fue justificada oficialmente como parte de un proceso de “revisión y reorganización de recursos”.

Desde el directorio sostienen que el organismo atraviesa un proceso de regularización y aseguran que actualmente cerca del 80% de la demanda prestacional está cubierta, aunque reconocen dificultades en tratamientos de alto costo, especialmente en el área oncológica. El vocal por los afiliados, Germán Landriel, afirmó recientemente que persisten demoras derivadas de procesos licitatorios y problemas administrativos, pero aseguró que existe una mejora progresiva en la provisión de medicamentos e insumos.

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El apellido Sinkovich y la tensión con el Gobierno

La irrupción pública de Ignacio Sinkovich también tiene un fuerte componente político y judicial en la provincia. El abogado es hijo del exjuez civil Jorge Mladen Sinkovich, quien meses atrás denunció públicamente una persecución política por parte del gobierno de Leandro Zdero luego de dictar medidas cautelares a favor de comunidades wichí.

El magistrado aseguró en aquel momento que el oficialismo buscaba “disciplinar” a jueces que fallan contra el Estado provincial y vinculó las denuncias en su contra con resoluciones judiciales que obligaban al Ejecutivo a garantizar asistencia alimentaria y acceso al agua potable en comunidades indígenas del norte chaqueño.

Ahora, en medio del deterioro del sistema prestacional del InSSSeP y del aumento de los amparos sanitarios, el apellido Sinkovich vuelve a aparecer, aunque esta vez en posición denunciante.

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“Lucharemos para resguardar la salud”

En su mensaje dirigido a los afiliados, Ignacio Sinkovich sostuvo que la situación sanitaria “pone en riesgo a cientos de familias chaqueñas” y responsabilizó a la dirigencia política por el escenario actual.

“La improvisación política y la ineficacia de los gobernantes jamás debería recaer sobre el pueblo”, expresó y concluyó: “Lucharemos incansablemente para resguardar la vida y la salud de los pacientes afectados”.