El PJ chaqueño acusó a un diputado de Zdero de “apriete político” tras el escándalo por las PASO

El explosivo cruce entre diputados chaqueños durante una reunión legislativa por la suspensión de las PASO escaló este jueves al plano político e institucional. El Partido Justicialista del Chaco difundió un duro comunicado contra el diputado oficialista Iván Gyoker, a quien acusó de ejercer “apriete político” contra la legisladora opositora Pía Chiacchio Cavana.

“El poder ejercido mediante intimidación pone en peligro la democracia”, sostuvo el PJ provincial en un documento difundido horas después del escándalo ocurrido en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.

El episodio se produjo durante una discusión vinculada al tratamiento legislativo del proyecto para suspender las elecciones PASO de 2027. La tensión aumentó cuando Cavana, presidenta de la comisión, cuestionó que el oficialismo difundiera como aprobado un dictamen que —según afirmó— nunca había sido tratado formalmente.

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“Armar causas” y advertencias por acuerdos políticos

En ese contexto, Gyoker lanzó frases que fueron interpretadas por la oposición como amenazas políticas. “Buena suerte tratando de tener temario”, expresó el diputado de Chaco Puede durante la discusión. Luego, en otro tramo del intercambio, agregó: “No va a ser la única, no te preocupes”, en referencia a causas judiciales mencionadas en la comisión.

Cavana reaccionó de inmediato y pidió que sus palabras quedaran asentadas formalmente. “Dejá sentado por escrito la amenaza de armado de causas judiciales”, reclamó.

El PJ tomó esos dichos como eje central de su pronunciamiento. “No fue un exabrupto ni un exceso verbal. Fue una amenaza explícita de armar causas judiciales contra una legisladora opositora y de bloquear su capacidad de construir acuerdos parlamentarios”, señaló el comunicado y agregó: “Dicho en una comisión legislativa, por un diputado del partido gobernante, eso tiene un nombre: apriete político”.

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En el documento, el peronismo chaqueño también vinculó el episodio con otras intervenciones públicas previas de Gyoker. Recordó particularmente el mensaje que el legislador había publicado contra el juez Sergio Bosch luego de un fallo favorable a trabajadores estatales que denunciaban fuertes pérdidas salariales. “Fuiste Gilda jaja”, había escrito el diputado oficialista en redes sociales.

Para el PJ, esos antecedentes reflejan “un patrón” de conducta basado en la “provocación, soberbia e intimidación desde un lugar de poder institucional”. “El oficialismo fue acusado en los últimos meses de bloquear debates incómodos, vaciar comisiones y utilizar la falta de quórum como mecanismo de presión”, advirtió el partido.

La pelea por las PASO y la tensión en la Legislatura

El enfrentamiento entre Gyoker y Cavana se produjo en medio de una fuerte disputa política por el proyecto oficialista para suspender las PASO en la provincia.

Feroz cruce entre diputados en una comisión de la Legislatura de Chaco por la suspensión de las PASO

Durante la reunión hubo acusaciones cruzadas, agravios personales y referencias a denuncias de corrupción. En uno de los momentos más tensos, Cavana le dijo al diputado oficialista: “Lea o vaya a jugar a la play”. También se escucharon frases como “piojo resucitado”, mientras ambos sectores se acusaban mutuamente de actuar con prepotencia y bloquear acuerdos parlamentarios.

Tras la comisión, Gyoker aseguró a Perfil que la discusión continuó fuera del registro oficial y acusó a la diputada de haberlo amenazado “con cagarlo a piñas” delante de trabajadores legislativos. Cavana negó esa versión.

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“Un gobierno que amenaza”

El comunicado del PJ cerró con fuertes críticas al gobierno de Leandro Zdero, al que responsabilizó por el clima político dentro de la Legislatura. “Cuando un gobierno no tiene gestión que mostrar y no puede explicar el desastre económico que atraviesan las familias chaqueñas, recurre al ruido, la amenaza y la operación política”, sostuvo el partido.

Además, exigió que las autoridades legislativas intervengan y reclamó explicaciones públicas de Gyoker. “La democracia no se negocia, el debate parlamentario no se intimida y los legisladores opositores no están solos”, concluyó el documento.