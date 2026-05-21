Quintela sobre los gobernadores que respaldaron la exclusión de zonas frías: "Apoyan a su propio verdugo"

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que los gobernadores que respaldaron el proyecto de ley de eliminación de zonas frías “se aplican a sí mismo el síndrome de Estocolmo” y “apoyan a su propio verdugo”.

“La verdad que es inexplicable. Porque la verdad que muchos de los gobernadores que hicieron votar a sus diputados a favor de esta ley van a sufrir sus conciudadanos, muchas de las familias de provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, etc van a tener dificultades graves en este invierno producto de la quita de los subsidios”, agregó en declaraciones a Futurock.

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“Cada vez va a ser más salvaje el ajuste”

“Pero esta es la política del gobierno que nos tiene acostumbrados, cada vez va a ser más salvaje el ajuste de lo que viene siendo”, enfatizó.

“Vinieron con un ajuste salvaje de entrada y de entrada vimos gobernadores que empezaron a tener una actitud genuflexa ante el poder central. No los quiero juzgar ni me interesa juzgarlos, creo que el pueblo de su provincia los va a juzgar”, señaló en tono crítico.

“Nosotros hemos establecido un esquema de prioridades. La prioridad nuestra es el pago de los salarios entendiendo que el sector público cumple un rol fundamental en la economía de nuestra provincia”, explicó.

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“Las provincias vamos a sufrir un colapso en cualquier momento”

“En segundo lugar tenemos el tema de la salud pública que se agrava notablemente. Ya viene grave por los oncológicos que sacaron, los remedios para las patologías terminales los quitaron completamente, los remedios para los jubilados los quitaron completamente, cosa que repercute directamente en el sector público. A esto se le agrega la eliminación del programa Sumar y el programa Remediar”, añadió el mandatario riojano.

“Las provincias vamos a sufrir un colapso en cualquier momento”, advirtió Quintela en otra parte de la entrevista.

“Nos vamos a juntar con algunos gobernadores el 2 de junio, espero poder plantearlo con la claridad suficiente como para que ellos puedan acompañar rápidamente una estrategia de resistencia que tenemos que comenzar por las provincias y con todos los trabajadores”, finalizó.