Katopodis: "Milei es el presidente que más industrias destruyó en tan poco tiempo"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró que “Javier Milei es el presidente que más industrias destruyó en tan poco tiempo”.



“Milei fundió 25 mil empresas, industrias en la Argentina. El plan de Milei, Caputo, en un tiempo récord, no lo había logrado ni Macri, ni en pandemia, en los últimos 30 años de nuestra historia es el presidente que más industrias destruyó en tan poco tiempo”, expresó en declaraciones a Splendid AM 990.

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Cuántas empresas cerraron en la provincia de Buenos Aires

“Son 30 empresas por día, se destruyen, bajan persianas como consecuencia de las políticas de Milei. De esas 25 mil que se fundieron, 5.700 están en la provincia de Buenos Aires”, precisó el ministro de Kicillof.

“De las 24 jurisdicciones en 23 se destruyeron industrias y se destruyó empleo. La única provincia donde se generó algo de trabajo, por obvias razones, porque es una provincia atada al extractivismo de Vaca Muerta es Neuquén”, detalló.

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“Represión injustificada”

“Ayer nos manifestábamos con todos estos sectores y, ayer se produjo un incidente y una represión de la policía absolutamente injustificada”, recordó sobre la movilización de este miércoles.

“Lo que tiene que quedar claro es que no nos van poder pegar a todos, todo el tiempo porque se enfrentan y cagan a palos a los estudiantes de las universidades, a los jubilados, ahora a los empresarios”, cuestionó.

“Van a tener que entender que se van a encontrar con situaciones todos los días. Si vos no le das respuesta a la gente, la gente va y sale, y se manifiestan y se expresan. No le vamos a pedir permiso ni a Milei, ni a Bullrich, ni a Jorge Macri para defender nuestros derechos”, concluyó Katopodis.