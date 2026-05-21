“A mi hijo lo agarró de punto la Policía”: la madre del joven desaparecido en Chaco denunció persecución de efectivos

La búsqueda de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido desde hace varios días en Chaco, continúa con diversos operativos policiales y acusaciones de su entorno familiar. María Gómez, madre del joven, rompió el silencio y denunció que su hijo era perseguido por efectivos policiales desde hacía tiempo.

“A mi hijo lo agarró de punto la Policía”, lanzó la mujer, quebrada por la angustia y la incertidumbre. Según sostuvo, Axel sufría controles y persecuciones frecuentes incluso cuando se encontraba sentado con amigos en el barrio. “Pasaba el patrullero y paraban por él”, afirmó en declaraciones al medio Radio Libertad.

La desaparición del joven es investigada mientras continúan los rastrillajes en sectores de monte, lagunas y esteros entre Fontana y Puerto Tirol. En paralelo, crecen las sospechas sobre el accionar policial durante las horas previas a que se perdiera su rastro.

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El audio enviado antes de desaparecer

Uno de los elementos que más preocupa a la familia es un audio que Axel le habría enviado a su novia minutos antes de desaparecer. Según contó su madre, en ese mensaje el joven advertía sobre la presencia policial. “Vení a buscarme porque anda la Policía”, habría dicho Axel en ese audio, de acuerdo al relato de Gómez.

La mujer reconstruyó además las últimas horas en las que vio a su hijo. Contó que el sábado salió de su casa para encontrarse con su pareja y que no notó nada extraño en su comportamiento. “Yo le dije que se abrigue porque hacía frío y él me dijo que iba a esperar afuera a la novia”, recordó.

Sospechas por los rastrillajes y contradicciones

Durante la entrevista, María Gómez cuestionó distintos aspectos de los operativos realizados para encontrar a Axel y aseguró que existen situaciones que “no cierran”.

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Según expresó, algunos objetos aparecieron en lugares donde inicialmente no habían sido encontrados durante los primeros recorridos realizados por los investigadores. “Hay cosas que aparecieron después y que antes no estaban”, señaló, aunque evitó profundizar sobre determinados detalles por recomendación vinculada a la causa judicial.

La mujer también insistió en que la persecución policial previa a la desaparición está confirmada. “Los policías salieron del monte, pero mi hijo no salió”, sostuvo.

Denuncias de violencia policial previas

En uno de los tramos más delicados de la entrevista, la madre de Axel denunció un presunto episodio de violencia institucional ocurrido el año pasado en la Comisaría Segunda de Fontana. Según relató, su hijo habría sido golpeado durante una detención. “Lo torturaron toda la noche. Yo lo vi lastimado, no se podía levantar de la cama”, afirmó.

La familia nunca formalizó una denuncia judicial por ese hecho porque, según explicó, Axel tenía miedo de sufrir represalias. “Él me decía que si volvía a caer iba a ser peor para él”, recordó.

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Comisaría intervenida y policías apartados

Las declaraciones de la madre se producen mientras avanza una investigación judicial que ya provocó movimientos dentro de la Policía del Chaco.

En las últimas horas, la Comisaría Segunda de Fontana fue intervenida y seis efectivos fueron apartados preventivamente. Además, la Justicia secuestró teléfonos celulares de policías vinculados a la causa para realizar peritajes. La investigación se tramita tanto en la justicia ordinaria como en una causa paralela impulsada por la Fiscalía de Derechos Humanos.

En ese contexto, también surgieron testimonios de personas detenidas que aseguraron haber escuchado gritos y golpes dentro de la dependencia policial durante la madrugada en que Axel fue visto por última vez.

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“Quiero que mi hijo aparezca”

En medio de la desesperación, María Gómez aseguró que seguirá reclamando respuestas y adelantó que familiares y allegados preparan una movilización frente a la fiscalía para exigir avances concretos. “Yo no voy a parar hasta encontrar a mi hijo”, afirmó.

Luego cerró con un pedido dirigido tanto a la sociedad como al propio Axel: “Todo lo que hago es para que vuelva. Lo extraño muchísimo. Si alguien sabe algo, que me dé una punta”.