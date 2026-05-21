Conmoción en Corrientes: hallaron muerta a una reconocida anestesista en el patio de su casa tras un falso aviso de incendio

Una mañana de profunda consternación y hermetismo institucional se vivió en la localidad correntina de Esquina. Lo que inicialmente fue reportado como una emergencia civil por un presunto incendio de vivienda derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de una conocida médica de 37 años en el patio de su domicilio. Las autoridades judiciales y policiales mantienen bajo estricta reserva el caso mientras se investigan las causales del deceso.

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El episodio se registró minutos antes de las 10:00 de la mañana del miércoles en una propiedad ubicada sobre la calle Sargento Cabral, entre la Avenida 25 de Mayo y la calle General Velasco.

Tras un llamado de alerta vecinal, las dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios acudieron de urgencia al lugar con equipos de ataque contra el fuego, aunque al arribar se encontraron con un panorama completamente distinto y desgarrador.

Falsa alarma y maniobras de RCP

El jefe del cuerpo activo de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, detalló la confusión y el minuto a minuto del procedimiento. "Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel", explicó el servidor público a medios locales.

Al ingresar a la propiedad, el personal de rescate constató que no había indicios de fuego ni humo, sino una situación médica de extrema gravedad. En el patio posterior yacía una mujer totalmente inconsciente. "Un bombero que es inspector entró primero y automáticamente comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Estuvimos aproximadamente diez minutos intentando reanimarla, pero lamentablemente no hubo caso. Aparentemente la persona ya llevaba un tiempo fallecida", relató Gutiérrez.

La víctima fue identificada formalmente como Eduarda Fátima Bergalli, una profesional de la salud que se desempeñaba como anestesista en los centros asistenciales de la localidad, cuya muerte causó un fuerte impacto en la comunidad médica local.

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Preservación de la escena y autopsia en Capital

Tras la confirmación del deceso de la médica anestesista, se dispuso un inmediato cordón de seguridad perimetral. En el lugar se constituyeron el fiscal de instrucción en turno, Javier Mosquera; el personal de la Comisaría Primera, encabezado por el comisario mayor Ramón Ruggeri; y el médico legista, Rubén Davicino.

Por orden del Ministerio Público Fiscal, se procedió al desalojo inmediato de los presentes de la vivienda para asegurar la preservación estricta de la escena del hecho. Del operativo científico también participaron los licenciados Diego Escobar y Andrea Gómez, integrantes del Equipo Técnico de Investigación (ETI), quienes realizaron los relevamientos fotográficos, planimétricos y la recolección de potenciales evidencias en el patio de la finca.

Con el propósito de esclarecer de manera científica e incontrastable los motivos del fallecimiento, el fiscal Mosquera dispuso el traslado del cuerpo hacia la ciudad de Corrientes. La remisión de los restos se concretó en horas de la siesta con destino a la morgue del Instituto Médico Forense, donde el equipo de peritos forenses practicará la correspondiente autopsia médica legal para determinar fehacientemente las causales de la muerte.