Aumento en las cuotas de colegios privados: de cuánto es el nuevo tope

El Ministerio de Educación de Corrientes formalizó, a través de la Resolución N° 1536, un nuevo esquema de topes arancelarios para las instituciones educativas de gestión privada que cuentan con aporte del Estado.

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Tras una serie de reuniones en el marco de la Comisión Asesora Honoraria de Aranceles, se determinó que los valores máximos de las cuotas sufrirán un incremento del 10% para el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2026.

Los motivos detrás del ajuste

La decisión no fue arbitraria, sino que surgió del análisis de las proyecciones inflacionarias y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las instituciones. Según consta en los vistos de la resolución, los representantes de los establecimientos plantearon que los gastos operativos y los recientes aumentos salariales docentes —del 6% y 10%— hacían imposible sostener los valores previos.

Durante el debate en la Comisión, se barajaron distintas propuestas: desde un pedido inicial del 15% por parte de algunos sectores hasta una sugerencia de reducción al 8%. Finalmente, el consenso unánime se alcanzó en la cifra del 10%, buscando un equilibrio entre el financiamiento escolar y la capacidad de pago de las familias en el actual contexto económico.

El nuevo cuadro tarifario

El esquema de bandas arancelarias se divide según el nivel de subsidio estatal que recibe cada colegio. Para aquellas instituciones con el 100% de aporte estatal, los nuevos techos quedaron fijados en $57.900 para el Nivel Inicial, $70.200 para el Primario, $84.000 para el Secundario, y $90.600 para el Nivel Superior.

En el otro extremo, los colegios que perciben solo un 40% de aporte estatal —y que, por ende, tienen aranceles más elevados— podrán cobrar hasta $151.800 en el Nivel Secundario y $161.200 en el Nivel Superior.

La normativa aclara que cualquier institución que supere estos topes arriesga la suspensión del aporte estatal, debiendo reintegrar lo percibido en exceso a los tutores.

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Todos los aumentos

100% de Aporte Estatal

Nivel Inicial: $57.900

$57.900 Nivel Primario: $70.200

$70.200 Nivel Secundario: $84.000

$84.000 Nivel Superior (Terciario): $90.600

80% de Aporte Estatal

Nivel Inicial: $68.800

$68.800 Nivel Primario: $84.000

$84.000 Nivel Secundario: $103.000

$103.000 Nivel Superior (Terciario): $113.100

60% de Aporte Estatal

Nivel Inicial: $82.700

$82.700 Nivel Primario: $107.800

$107.800 Nivel Secundario: $128.300

$128.300 Nivel Superior (Terciario): $136.000

40% de Aporte Estatal