Sueldos de mayo en Corrientes: confirman las fechas y los tramos por el feriado

El Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma definitivo para el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo. El proceso de liquidación para la totalidad de los empleados estatales de la administración pública provincial, incluyendo al sector pasivo, se ejecutará a lo largo de cinco días hábiles y comenzará formalmente este viernes 22.

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El diseño del calendario debió absorber las modificaciones logísticas del fin de semana largo, debido a que el próximo lunes 25 es feriado nacional en conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, fecha en la que la actividad bancaria formal se encontrará completamente suspendida.

El detalle del calendario por terminación de DNI

Desde la cartera económica local detallaron la distribución de los tramos de pago, los cuales se ordenarán de acuerdo con la cifra final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los beneficiarios del sistema:

Viernes 22: percibirán sus haberes los agentes con documentos terminados en 0 y 1 .

Martes 26: será el turno para aquellos con DNI finalizados en 2 y 3 . No obstante, desde el Ejecutivo aclararon que este tramo específico ya estará disponible de manera anticipada en el homebanking de cada cuenta sueldo y a través de las terminales de cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA a partir del sábado 23.

Miércoles 27: el tercer tramo del haber mensual alcanzará a los empleados con documentos terminados en 4 y 5 .

Jueves 28: se acreditarán los fondos correspondientes a las terminaciones de DNI en 6 y 7 .

Viernes 29: en la última jornada del mes, el operativo de pago de los sueldos finalizará con el cobro de los agentes cuyos documentos terminen en 8 y 9.

Garantía y previsibilidad de los fondos

El cumplimiento en tiempo y forma del esquema salarial se da en el marco de la cautela económica que venía manifestando el Ejecutivo en torno al comportamiento de la recaudación fiscal y los giros federales de coparticipación.

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Pese al escenario restrictivo actual, las autoridades de Hacienda garantizaron el flujo total de los recursos necesarios para cubrir la masa salarial del esquema unificado de activos, jubilados y pensionados, manteniendo la regularidad habitual de la plaza financiera correntina sobre el cierre del período mensual.