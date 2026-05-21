Interna libertaria, crisis económica y tensión con el PRO: la advertencia de Daniel Bilotta sobre el futuro político del Gobierno

La tensión política dentro del oficialismo, el reposicionamiento del PRO y las disputas en el peronismo configuran un escenario cada vez más complejo para el Gobierno nacional. Así lo analizó Daniel Bilotta, quien consideró que detrás de las recientes controversias políticas subyacen problemas económicos más profundos.

En primer lugar, el especialista puso el foco sobre el caso Adorni y la interna peronista. “El peronismo encuentra en las dificultades del gobierno de Milei un estímulo para su unificación”, afirmó. Según explicó, los distintos sectores del PJ utilizan el conflicto para disputar liderazgo interno y redefinir estrategias de reorganización política.

Bilotta sostuvo además que los gobiernos no peronistas suelen subestimar la capacidad de reunificación del justicialismo. “Todos los gobiernos no peronistas se sienten siempre tentados con esta presunta división del peronismo. Todos resultan sorprendidos por la unificación del peronismo al final del camino”, advirtió.

La estrategia de Macri y la disputa con La Libertad Avanza

En relación al vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza, el analista aseguró que Mauricio Macri está priorizando la defensa política de la Ciudad de Buenos Aires. “Yo veo a Macri interesado en defender la matriz original del PRO que es la ciudad de Buenos Aires”, señaló Bilotta. Para el consultor, esa estrategia explica el endurecimiento del expresidente frente al oficialismo y las señales de autonomía que comenzaron a surgir dentro del partido amarillo.

Además, alertó sobre el delicado equilibrio electoral entre ambos espacios. “Macri va a poder decir a Milei: voy por afuera y mis 6 o 7 puntos te van a faltar para ganar en primera vuelta”, explicó. Sin embargo, aclaró que el oficialismo también conserva capacidad de daño electoral sobre el PRO en la Ciudad.

El especialista definió este escenario como uno de los principales desafíos del no peronismo hacia 2027. “Me da la impresión que este es el cuadro dificilísimo que tiene el no peronismo de acá al 2027”, remarcó.

Economía, interna oficialista y la pelea por el poder

Para Bilotta, las disputas internas entre dirigentes oficialistas como Martín Menem y Santiago Caputo tienen como telón de fondo las dificultades económicas. “Si la economía estuviese bien no estaríamos asistiendo a esto”, sostuvo. Aunque reconoció mejoras en sectores como minería, petróleo y agricultura, afirmó que esos avances todavía no impactan en la vida cotidiana de la población.

En ese sentido, ejemplificó con el caso de San Juan: “La minería que se reactivó muy fuerte en la provincia de San Juan genera este año solo 300 puestos de trabajo”, indicó, al señalar que el crecimiento de determinadas actividades no logra traducirse en generación masiva de empleo.

Finalmente, vinculó las internas políticas con disputas económicas de largo plazo, especialmente alrededor de la hidrovía. “Esta es la discusión por la que terminan peleándose Martín Menem y Santiago Caputo con el telón de fondo de la hidrovía, que es un negocio de 10.000 millones de dólares en los próximos 25 años”, concluyó.