Eduardo Reina sobre el gobierno: “La gente ya no quiere más esto”

En medio de las especulaciones sobre una posible reelección de Javier Milei, el analista político Eduardo Reina consideró que el principal interrogante no pasa únicamente por los números económicos, sino por la relación del Presidente con la política y con la sociedad.

"La gran duda es si a él le interesa realmente gobernar”, afirmó Reina, al analizar el estilo de conducción del mandatario. Según explicó, Milei logró impulsar “una revolución económica” e intenta avanzar con una transformación ideológica, aunque enfrenta dificultades crecientes en sectores medios y bajos.

“Hay una pata de la mesa que no está cerrando, que es la clase media y la clase baja”, sostuvo. Para el analista, el ajuste económico comienza a impactar con mayor fuerza en la vida cotidiana y eso podría condicionar el futuro electoral del oficialismo.

Además, Reina señaló que el Presidente mantiene distancia de la dinámica política tradicional. “A veces dicen que a Milei no le importa la política”, comentó, y agregó que parte del armado político queda en manos de Karina Milei, Santiago Caputo y otros referentes del Gobierno.

La economía, las provincias y el malestar social

Durante la entrevista, Reina destacó que los gobernadores provinciales no desean el fracaso del Gobierno, pero advirtió sobre las dificultades estructurales que atraviesa el país. “No podés manejar un país exclusivamente para la micro y la macroeconomía”, señaló. En esa línea, mencionó problemas de infraestructura, caída industrial y aumento de cheques rechazados en distintas provincias productivas como Santa Fe y Córdoba.

El analista sostuvo que, aunque el campo atraviesa un buen momento por la cosecha récord, muchas industrias continúan afectadas por la recesión. “Hay muchísimos cheques rechazados y algunas empresas que no quieren seguir”, afirmó.

También consideró que gran parte de la estabilidad actual depende del respaldo financiero internacional. “Este gobierno está montado sobre la deuda que Estados Unidos le va pagando”, expresó, en referencia a la relación con el Fondo Monetario Internacional y la falta de inversiones de gran escala.

La oposición, Macri y el desgaste del discurso presidencial

De cara a las elecciones de 2027, Reina observó movimientos tanto dentro del PRO como entre gobernadores de distintas provincias. En ese contexto, destacó el rol de Mauricio Macri como aliado estratégico, aunque no incondicional. “Mauricio Macri es un partícipe necesario de este gobierno”, explicó. Sin embargo, remarcó que el expresidente ya comenzó a recorrer el país y a diferenciarse en algunos puntos del oficialismo.

Por otro lado, señaló que existe un desgaste en la forma de comunicar del Presidente. “Lo que antes le daba alegría, hoy no le da alegría”, dijo en referencia al estilo confrontativo de Milei.

Finalmente, trazó un paralelismo con la década menemista y advirtió sobre el cansancio social frente a las dificultades económicas. “La gente ya no quiere más esto, la gente le cuesta mucho ganar el dinero”, concluyó.