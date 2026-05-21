Ahorro e inversiones: por qué los argentinos vuelven a mirar las tasas en pesos y diversifican sus carteras

En un contexto económico diferente al de los últimos años, el comportamiento de lo ahorristas argentinos comienza a cambiar. Con un dólar más estable y tasas de interés en descenso, Sebastián Waisgold, asesor de inversiones, aseguró que hoy el foco ya no pasa únicamente por comprar dólares, sino por encontrar instrumentos que permitan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

“En Argentina ahorrar no es simplemente guardar plata, ahorrar también es defender el poder de compra”, sostuvo Waisgold en diálogo con Canal E. Según explicó, aunque la inflación bajó, todavía continúa en niveles elevados, por lo que dejar pesos inmovilizados implica una pérdida constante de valor.

El especialista remarcó que antes de invertir, cada persona debe definir objetivos, plazos y tolerancia al riesgo. “La pregunta no es solamente en qué invierto, sino también para qué quiero esa plata, cuándo la voy a usar y cuánto riesgo estoy dispuesto a tolerar”, señaló.

Lecaps, fondos y billeteras virtuales: las opciones más elegidas

Waisgold explicó que para gastos cotidianos o ahorros de corto plazo, muchos argentinos optan por fondos money market disponibles en billeteras virtuales y brokers. Estos instrumentos ofrecen liquidez inmediata y rendimientos diarios sin volatilidad. “Si yo dejo los pesos quietos, la inflación me los va comiendo”, alertó. En ese sentido, destacó que las Lecaps y los fondos vinculados a estos instrumentos permiten obtener rendimientos superiores a los plazos fijos tradicionales.

Actualmente, según detalló, las tasas de los plazos fijos rondan entre el 18% y el 21% anual, mientras que las Lecaps pueden ofrecer una diferencia adicional cercana al 2% o 3%. Además, recomendó comparar constantemente las tasas que ofrecen las billeteras virtuales. “A veces da un poco más Naranja X, a veces Wallah, a veces Brubank o Mercado Pago”, explicó. También advirtió que muchas promociones aplican únicamente hasta ciertos montos y que es fundamental revisar las condiciones de cada plataforma.

Dólar, Cedears y bonos: cómo se posicionan los inversores

Para quienes buscan inversiones de mediano y largo plazo, Waisgold señaló que crece el interés por activos dolarizados, bonos corporativos y Cedears, especialmente entre inversores moderados. “No hay una herramienta única”, afirmó. Y agregó que muchos clientes comenzaron a diversificar sus carteras ante la incertidumbre sobre el futuro del dólar.

En ese sentido, explicó que quienes apostaron por tasas en pesos durante los últimos meses obtuvieron ganancias relevantes en dólares. “Los que compraron Lecaps o hicieron tasas en pesos son grandes ganadores”, aseguró.

Sin embargo, también advirtió sobre los límites del ahorro tradicional en dólar blue. “El dólar blue no es ahorrar, es una manera de perder poco, no de ahorrar”, sentenció. Según indicó, la inflación en Estados Unidos también erosiona el valor de esos ahorros, por lo que recomendó alternativas que generen rendimientos en moneda dura.