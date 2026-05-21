Crisis en la seguridad privada: advirtieron sobre la “uberización” del sector y el riesgo de miles de puestos de trabajo

El titular de SUVICO, Gustavo Pedrocca, alertó sobre un proceso de “uberización” en la seguridad privada y el riesgo de miles de puestos de trabajo.

“En los últimos años algunas empresas de seguridad, pymes cerraron. Esos trabajadores que eran más de 250 se reubicaron en otros servicios, pero hace 2 años y unos meses empezó a decaer. Y el problema que tenemos hoy es que tenemos unos 2000 trabajadores que están trabajando en unas 10 empresas”, confirmó en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

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Crisis en la seguridad privada

Además explicó que la crisis económica impacta directamente en la morosidad de las urbanizaciones, lo cual afecta el pago de los servicios esenciales, debido a que “esas empresas están en un procedimiento preventivo que tiene que ver con con esta crisis”.

“Hay 2000 familias que todos los días y todos los meses estamos monitoreando, que no se caigan los acuerdos que tenemos en el Ministerio de Trabajo, que quienes contratan esas empresas de seguridad paguen”, aseguró en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

Y luego añadió: “Cuando se te complica a vos, crece la mora. Crece la mora, afecta a la administración del barrio privado, del country o de la urbanización. Esa afectación impacta directamente en facturas que van al personal de limpieza, que van al personal de seguridad, todas esas contrataciones empiezan a tener problemas”.

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Salarios

Con respecto a la lucha salarial en un contexto de alta inflación, el representante gremial subrayó la insuficiencia de los acuerdos previos y la necesidad de una recomposición urgente, al afirmar que piden “un incremento del 20%”.

“Sé que para algunos parece una locura, pero tenemos la responsabilidad que la gente alcance por lo menos los índices de inflaciones reales. Muchas veces hemos acordado bajo pautas que nos da el Ministerio de Trabajo de la Nación que decía 0,85, y lo tengo grabado en mi mente, ese 0,85, la inflación de ese mes fue de 2,9”, puntualizó.

De manera adicional, el titular de SUVICO denunció un proceso de precarización que denominó como "uberización", donde muchos trabajadores abandonan la formalidad por la necesidad de subsistir.

“Después de la reforma laboral, muchos trabajadores que tenían su sueldo, que tenían su su obra social, su sistema de salud... migraron al monotributo y hacen changas cuidando una carnicería, cuidando un quiosco en un barrio y sacan 300, 400 mil pesos. Uberizaron alguna parte de la seguridad”, aseveró.

En esta línea, planteó un interrogante sobre el futuro de la industria al decir que “si vamos a producir un empleo tan complejo como la seguridad, donde dependen familias, donde está tu capital , ese empresa que fue de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu padre y ahora te pertenece la responsabilidad de llevarla adelante, que tiene máquinas, que tiene gente adentro, cierra o se funde, ¿para qué quieren seguridad privada?”

Finalmente, Pedrocca se refirió al drama humano del pluriempleo y la falta de descanso que afecta la salud y el entorno familiar de los vigiladores.

“Tenemos pluriempleo los fines de semana cuando viene algún cantante, cuando hay fútbol, cuando hay algún evento masivo. Un trabajador que es eventual, que está trabajando en un hospital, termina trabajando 3 4 meses seguidos y ahí donde donde empezamos a ver esa materia humana, esa materia que nadie ve, que nadie está legislando. Es cuando vienen los conflictos con su familia, con su esposa, con sus hijos, su ausencia. Por eso digo que muchas veces nos sentimos que han uberizado nuestra actividad”, finalizó Pedrocca.