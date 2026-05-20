Jubilaciones: por qué ARCA dejará de apelar fallos contra el impuesto a las Ganancias

El asesor previsional Fernando Viera explicó por qué ARCA resolvió dejar de apelar las sentencias judiciales que impiden aplicar el impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones, tras la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay aproximadamente unos 130.000 jubilados que están pagando Ganancias, es un dato oficial que ha mostrado el gobierno. Estas personas pueden llevar adelante un juicio gracias a un fallo que sacó la Corte Suprema en el año 2019, que es el famoso fallo García, donde se determinó que los jubilados no debían pagar ganancias”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Por qué los jubilados no deben pagar Ganancias

“Porque la vejez, la invalidez, las condiciones para acceder a un beneficio previsional eran predisponentes, sí, de una vulnerabilidad. Básicamente lo que está diciendo, y está en línea con la Constitución nuestra y con los tratados internacionales que Argentina firmó, de que hay que darle un trato diferenciado a los adultos mayores porque están sujetos a diversas vulnerabilidades”, precisó el especialista.

“Vulnerabilidad que no tiene que ver solamente con la cuestión de salud. Tienen un montón de cuestiones, como puede ser la libertad ambulatoria, la brecha tecnológica, la dificultad para conseguir un trabajo”, detalló en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Además recordó que el fallo García señala que “tener en cuenta solamente criterios económicos no es suficiente, no está en línea con la Constitución y con estos compromisos que asumió el Estado argentino”.

“Lo que dice este fallo es que mientras tanto el Congreso de la Nación no cambie la ley, no le añada algún componente que tenga en cuenta otra cuestión que no sea la económica, para definir si el jubilado está alcanzado por el impuesto o no, el impuesto se torna, sí, inconstitucional”, enfatizó Viera.



“Desde el año 2019, todos los jubilados que sufren retenciones del impuesto a las Ganancias hacen este juicio y eventualmente quedan liberados del impuesto e incluso puede llegar un poco más allá y lograr que le restituyan hasta cinco años para atrás la plata que le han ido detrayendo por ese impuesto”, indicó en otra parte de la entrevista.

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Por qué ARCA no apela más los fallos por Ganancias

“Obviamente ARCA defiende los intereses del organismo y eventualmente apelaba y metía todos los recursos posibles para estirar la cuestión lo máximo que se pueda y además evidentemente ganar no iba a ganar porque ya había un fallo de la Corte y el Congreso de la Nación no modificó el impuesto. Lo único que hizo el Congreso de la Nación fue aumentar las deducciones. Pero nuevamente, no es lo que dijo la Corte. La Corte le dijo que no es una cuestión meramente económica. Tiene que tener en cuenta otros parámetros. Ese es el estado de situación", prosiguió Viera.

Y luego argumentó: "Entonces ARCA apelaba y lo dilataba en el tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Evidentemente empezó a hacer los números y se daba cuenta de que no le convenía dilatar la cuestión. ¿Y por qué? Porque normalmente, cuando uno pierde un juicio, tiene que hacerse cargo de los gastos. Y eso implicaba también pagarle honorarios al abogado de la contraparte. Entonces ARCA tenía que devolverle la plata al jubilado con intereses algunas veces más gravosos que otros dependiendo de la jurisprudencia de cada jurisdicción. Y además después tenía, por cada instancia que lo peleaba, le regulaban honorarios o regulaban más costas al abogado. Y también, cuando hablo de las costas, hablo también de la tasa de justicia, los aportes. O sea que se encarecía la plata que tenía que devolver el Estado".

"Pero al abogado a veces le tenía que pagar, no sé, mil veces más lo que le devolvía al jubilado. No todos los casos son así, pero había muchos casos así. Entonces, claro, cuando han hecho los números se dieron cuenta de que era antieconómico continuar con esta postura como la que tiene ANSES, por ejemplo", ejemplificó.

"ARCA hizo los números y se dio cuenta que perdía menos plata si no dilataba el proceso tanto", concluyó el especialista.