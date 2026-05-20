Investigación clínica: Córdoba busca plantarse frente a Buenos Aires en un negocio que mueve millones

En el Día Mundial de la Investigación Clínica, la provincia se consolida como un hub estratégico. Con más de 30 estudios de alta complejidad en marcha y el impulso del Clúster de Salud, el sector busca romper la concentración del AMBA y traccionar parte de los USD 700 millones que la actividad genera a nivel nacional.

El ecosistema científico y tecnológico de Córdoba anotó un nuevo hito en su estrategia de posicionamiento internacional. En el marco del Día Mundial de la Investigación Clínica, que se conmemora este miércoles 20 de mayo, la provincia ratifica su condición de polo emergente en el desarrollo de estudios de eficacia y seguridad de medicamentos innovadores, un sector que ya no solo se debate en los pasillos de la salud, sino en las principales mesas de la economía del conocimiento y el ingreso de divisas.

A nivel nacional, la actividad atraviesa un momento de fuerte dinamismo. Según datos de la ANMAT, durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en el país, lo que representó un incremento del 8% interanual. Actualmente, hay más de 1.000 protocolos en curso que involucran a 50.000 participantes y generan ingresos de dólares genuinos superiores a los USD 700 millones anuales, con más de 4.000 nuevos contratos anuales en centros de investigación.

Se trata de un motor macroeconómico clave que compite con el software o la consultoría: las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) concentran el 48% de toda la inversión privada en I+D de la Argentina. Además, el fenómeno se inserta en una fuerte tendencia global: el mercado mundial de investigación clínica superó los USD 92.700 millones en 2025, impulsado por la necesidad de acelerar los tiempos de la ciencia biomédica.

El mapa de las especialidades y el desafío federal

El desarrollo de estas investigaciones en el país responde a una matriz diversificada de necesidades sanitarias. Las áreas terapéuticas más estudiadas actualmente en Argentina están encabezadas por la oncología, que concentra el 25% de los protocolos. Le siguen el aparato respiratorio (12%); inmunología —reumatología, lupus y enfermedades autoinmunes— (11%); metabolismo (11%); el sistema nervioso central (10%); el área cardiovascular (8%); el aparato digestivo (6%) e infectología (5%).

Sin embargo, el mapa de la actividad todavía exhibe una fuerte asimetría: la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires retienen el 70% de las operaciones. Romper esa inercia centralista y volcar los estudios hacia los centros públicos son los dos grandes desafíos del sector. Allí es donde Córdoba pisa fuerte con sus ventajas estructurales: una densa trayectoria académica, infraestructura médica de vanguardia y el funcionamiento del Clúster de Investigación e Innovación en Salud Humana, impulsado por Córdoba Acelera para captar proyectos globales.

Un reflejo de este despliegue es el rol de laboratorios multinacionales como Roche, que mantiene más de 70 estudios activos en el país. De ese total, Córdoba participa en más de 30 protocolos en fases II, III y IV. La red local involucra tanto a gigantes privados como el Sanatorio Allende, la Clínica Reina Fabiola, el Sanatorio Mayo, el Instituto DAMIC y el Centro Romagosa, como a instituciones públicas de referencia, entre ellas el Hospital Rawson, el Hospital de Niños, el Nuevo Hospital San Roque y el Instituto Oncológico de Córdoba, extendiéndose además al interior con el Instituto Médico Río Cuarto.

"Generar espacios científicos y fortalecer capacidades en las provincias permite promover una descentralización de la salud y que más pacientes accedan a atención de calidad independientemente de dónde vivan", señaló la Dra. Laura Arias, Directora Médica de Roche. En sintonía, Carolina Martinenghi, Directora de Comunicaciones de CAEMe, destacó el potencial del sector para "aportar divisas exportando servicios de alto valor agregado y generar empleo calificado".

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Algoritmos y "gemelos digitales"

El crecimiento de la plaza local coincide con una transformación metodológica global. La tendencia vira hacia los "ensayos clínicos descentralizados", que permiten el monitoreo remoto de pacientes mediante dispositivos portátiles, evitando traslados recurrentes y facilitando la inclusión de poblaciones rurales o del interior profundo.

Asimismo, herramientas como los "gemelos digitales" —modelos computacionales que integran datos biológicos para simular escenarios de respuesta a los tratamientos— y el uso de Inteligencia Artificial para automatizar la selección de candidatos prometen acortar drásticamente los extensos tiempos de la investigación biomédica. "La tecnología permite optimizar procesos complejos, mejorando la calidad de la evidencia", apuntó Carolina Sian, de CAEMe, mientras que la asesora médica Rosana Felice aclaró un límite ético: "La IA potencia la disciplina y amplía la precisión, pero bajo ningún punto de vista reemplaza al investigador".