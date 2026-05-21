El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.370 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
Dólar Blue
- - Compra: $1.414
- - Venta: $1.445.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.429,28 para la compra, y $1.430,36 para la venta.
Este miércoles 20 de mayo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.430.
BBVA
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
ICBC
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.