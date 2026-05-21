Mundial 2026 y ciberdelitos: alertan por el crecimiento de estafas digitales vinculadas a la FIFA

A medida que crece la expectativa por la Copa del Mundo 2026, también aumentan los riesgos vinculados a las estafas digitales. Alejandro Botter, gerente y especialista en seguridad informática de Check Point Software Technologies, alertó sobre el avance de sitios fraudulentos que utilizan la imagen de la FIFA y del Mundial para engañar a usuarios de todo el mundo.

“Como todo evento importante, como lo suele ser el Black Friday o cualquier evento que junte mucha cantidad de gente, en este caso es el de la Copa del Mundo, se sabe que hay ataques de ingeniería social”, explicó Botter. Según detalló, los ciberdelincuentes aprovechan “la ansiedad y la felicidad” de los fanáticos para concretar fraudes vinculados a compras online, reservas y promociones falsas.

Crecen las páginas falsas y las estafas con descuentos

El especialista señaló que durante los últimos seis meses se detectó un crecimiento exponencial de sitios web fraudulentos asociados al Mundial. Estas páginas ofrecen desde entradas y paquetes turísticos hasta merchandising oficial a precios irrisorios. “Se detectó una cantidad de sitios web de estafas de distinta índole, desde marketplaces donde se venden artículos del Mundial y entradas, hasta ataques asociados a hotelería y actividades vinculadas a la Copa del Mundo”, afirmó.

Botter remarcó que muchos de estos portales utilizan nombres relacionados con la FIFA o la World Cup para aparentar legitimidad. Sin embargo, aclaró que “el único sitio oficial que tiene la FIFA es fifa.com”, y advirtió que cualquier otra variante puede formar parte de una maniobra fraudulenta.

Además, explicó que el uso de inteligencia artificial facilitó la creación de páginas falsas cada vez más sofisticadas. “Hay una conexión directa con la inteligencia artificial por la cantidad y la calidad de estos sitios, y por lo fácil que se volvió poder hacer una estafa”, sostuvo.

Cómo evitar caer en fraudes durante el Mundial

Consultado sobre las medidas de prevención, Botter insistió en la importancia de verificar cuidadosamente las direcciones web antes de realizar compras o cargar datos personales. “La primera cosa es verificar bien la legitimidad de los sitios”, enfatizó.

También recomendó desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, especialmente aquellas que prometen descuentos imposibles en merchandising oficial o entradas. “No caer ante ofertas que parecen imbatibles, como un 80% de descuento en merchandising oficial”, alertó.

El especialista añadió que incluso ingresar a un sitio falso puede representar un riesgo para los usuarios, ya que los atacantes pueden recolectar información de contacto o datos sensibles sin necesidad de concretar una compra.

“No solamente puede pasar que la persona acceda al sitio y deje datos, sino que también puede recibir correos electrónicos o sufrir otro tipo de contactos posteriores”, concluyó.