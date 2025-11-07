Todos los detalles del lanzamiento de la primera central de ciberseguridad para el mercado de capitales argentinos

El CEO de Hybrid del Grupo MAV, Luciano Cecchini, en comunicación con Canal E, explicó el lanzamiento de la primera central de ciberseguridad para el mercado de capitales argentino. También remarcó los desafíos que enfrentan las empresas locales y la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger la información en un entorno cada vez más digitalizado.

Sobre el contexto que llevó a la creación de esta iniciativa, Luciano Cecchini señaló: “En los últimos años, el ecosistema financiero o el mercado ha acelerado su transformación digital. Esas digitalizaciones de operaciones bursátiles, migración a entornos híbridos, la adopción de fintech y la automatización de procesos ha generado un gran incremento de ataques digitales”.

Cuántas empresas sufrieron una fuga de información

Asimismo, detalló que, “casi el 60% de las entidades financieras dentro del mercado ha reportado al menos un intento de intrusión o fuga de información”. Frente a este panorama, observó una debilidad estructural: “Toda esa transformación está haciendo que haya una escasez de equipos internos especializados en ciberseguridad, que es un tema muy candente y una de las patas más importantes dentro del mercado y las compañías en sí”.

Además, Cecchini advirtió sobre los altos costos de acceder a herramientas internacionales: “El costo elevado para el mercado impide a muchas compañías tomar soluciones globales que puedan meterse dentro del marco regulatorio en Argentina o a nivel internacional”. Por eso, explicó que, “la creciente exposición de las PyMEs, que carecen de infraestructura de protección, nos llevó a ver una oportunidad. Hace varios meses venimos trabajando en una central de ciberoperaciones”.

Los problemas de las PyMEs en términos de ciberseguridad

Al analizar las fallas más comunes de las PyMEs, planteó: “El gran problema es que no saben por dónde comenzar. La mayoría de las fallas son que siempre llegan tarde. Es decir, una vez que se fugan los datos, se enteran”.

El entrevistado explicó que muchas empresas minimizan el riesgo hasta que ya es demasiado tarde: “Tenemos un código interno que decimos ‘la mina me va a pasar’. Hasta que no te pasa, no le das demasiado valor, y cuando te pasa se paran todas tus operaciones”.

Luego, manifestó que los costos de esa desatención pueden ser altísimos: “Una vez que ya pasó, no solo tenés el problema de la fuga de datos, sino la encriptación de la información que no podés recuperar. A veces no podés pagar para recuperar esos datos, por cientos de miles o incluso millones de dólares, por un código que desencripta la información y no te permite operar con cientos de personas, activos o servidores”.