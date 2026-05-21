Eduardo Ibarra: “En el Triángulo de Hierro hay un quiebre”

El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y aseguró que la interna dentro de La Libertad Avanza quedó expuesta en medio de una caída en la imagen pública del presidente Javier Milei.

Eduardo Ibarra explicó que, “hay algo que es un poco el ordenador que tiene que ver con esta caída en la imagen y en la popularidad de Javier Milei” y agregó que el presidente Javier Milei “va perdiendo cierto halo ahí de líder indiscutido de la centro-derecha-derecha y empiezan a animársele algunos”.

Empieza a romperse la principal unidad del Gobierno

Asimismo, hizo foco en las tensiones internas dentro del llamado “Triángulo de Hierro” y afirmó: “En el Triángulo de Hierro hay un quiebre”. Además, detalló que, “lo vimos esta semana con el conflicto entre Santiago Caputo, a través de Gordo Dan, con Martín Menem, que responde a Karina Milei, a Lule Menem”.

Sobre el intento presidencial de bajar el tono del conflicto, Ibarra señaló: “El Presidente intervino por ahí tratando de calmar las aguas. Dijo que los dos los quiere. Los quiero a todos, pero bueno, no se peleen muchachos, que yo estoy en otra cosa”.

El desinterés de Javier Milei por la política

Según desarrolló, el presidente Milei intenta mostrarse distante de las disputas internas: “Javier Milei siempre se muestra como por encima de estas cosas”. Y recordó una frase habitual del mandatario: “A mí me aburre la política, me aburren las internas, eso arreglenlo”.

Sin embargo, el entrevistado remarcó que el contexto comienza a afectar políticamente al oficialismo. “Ese rechazo de la opinión pública mayor al 60% lo está inquietando”, aseguró. También señaló que, “se lo ve ofuscado y nervioso”.

En ese marco, analizó el rol de Patricia Bullrich dentro del espacio libertario y afirmó que, “Patricia Bullrich es muy hábil políticamente”. Además, sostuvo que, “hoy, por eso, hace estos movimientos. Se acerca a Santiago Caputo, pero por otro lado se abraza con Macri”.