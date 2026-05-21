Crece la crisis política en Brasil tras las acusaciones vinculadas al Banco Master

El escenario político de Brasil atraviesa un momento de fuerte tensión luego de que el escándalo del Banco Master comenzara a salpicar tanto a figuras vinculadas al bolsonarismo como al entorno del presidente Lula da Silva. Según explicó el periodista Patricio de la Barra en diálogo con Canal E, la situación genera preocupación dentro de los principales espacios políticos del país.

La polémica gira en torno a las denuncias contra Daniel Vorcaro, titular del Banco Master, y los supuestos vínculos con dirigentes del oficialismo y de la oposición. En este contexto, el nombre de Flavio Bolsonaro quedó en el centro de la escena tras la difusión de audios y reuniones que complicaron su situación política.

El escándalo que golpea a Flavio Bolsonaro

De la Barra sostuvo que “la situación de Flavio Bolsonaro se complica día a día”, luego de que aparecieran grabaciones donde conversa con Daniel Vorcaro y le solicita ayuda económica para un proyecto audiovisual relacionado con su padre.

El periodista explicó que inicialmente el dirigente negó cualquier vínculo con el empresario, pero posteriormente surgieron imágenes y registros de reuniones que aumentaron las sospechas dentro del Partido Liberal. Incluso, se analiza la posibilidad de que abandone su candidatura presidencial y compita únicamente por una banca en el Senado.

Dentro del espacio conservador también comenzó a crecer la posibilidad de una candidatura de Michele Bolsonaro. Según detalló el analista, la esposa del expresidente aparece con buenos niveles de aceptación en algunas encuestas.

Lula da Silva también quedó bajo sospecha

El caso no solo afecta al bolsonarismo. De acuerdo con De la Barra, “Lula también estaría involucrado directamente en el escándalo del Banco Master”, debido a reuniones reservadas que habría mantenido con Vorcaro.

El periodista señaló que el mandatario brasileño incluso habría intervenido para evitar la liquidación de la entidad financiera. A eso se suman cuestionamientos por su edad y algunos errores en sus apariciones públicas improvisadas.

“Cuando él se aparta del discurso preparado, deja algunas dudas con respecto a su situación”, comentó De la Barra al referirse a las recientes intervenciones públicas del presidente brasileño.

La disputa electoral y los nuevos candidatos

Mientras avanza la investigación, en Brasil ya se habla de posibles reemplazos dentro del oficialismo y la oposición. El periodista aseguró que el nombre de Fernando Haddad aparece como principal sucesor de Lula dentro del Partido de los Trabajadores.

También mencionó a Camilo Santana y al actual vicepresidente Geraldo Alckmin como alternativas que comienzan a ganar espacio dentro del oficialismo.

En paralelo, De la Barra indicó que hay otros dirigentes que comenzaron a crecer en las encuestas tras el impacto del escándalo financiero. “Hay candidatos que están creciendo después del caso Banco Master”, afirmó durante la entrevista.

Neymar, el Mundial y la política brasileña

La política brasileña también se mezcla con el fútbol y la expectativa por el próximo Mundial. Según explicó el periodista, el regreso de Neymar a la selección generó una fuerte repercusión social y política.

De la Barra recordó que Lula había mostrado resistencia a la presencia del delantero debido a su cercanía con el bolsonarismo. “Neymar se banderizó por Jair Bolsonaro y también por Flavio Bolsonaro”, remarcó.

Sin embargo, la convocatoria del futbolista despertó entusiasmo en las calles brasileñas. “La expectativa renovó la pasión de los brasileños por la selección y por el Mundial”, concluyó el periodista desde San Pablo.