El uso de la inteligencia artificial se instala en el mundo de los recursos humanos: “La responsabilidad siempre es humana”

La team dynamics architect de Ingenia, Natalia Castro, en contacto con Canal E, se refirió a que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial ya generan cambios profundos en empresas, profesiones y modelos laborales.

“Sabemos que es necesario aprender y desarrollar nuevas skills”, explicó Natalia Castro al referirse al impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones. Sin embargo, descartó una sustitución inmediata de trabajadores: “Yo no creo que sea automático el reemplazo de la inteligencia artificial dejando personas afuera, pero sí es probable que nos reemplace una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial”.

El uso de la inteligencia artificial comenzó a llegar a otros rubros

Asimismo, sostuvo que la inteligencia artificial ya atraviesa todos los sectores y no únicamente los vinculados a la programación. “Hoy, no importa la posición en la que estés, el rubro en el que estés, todos debemos incorporar inteligencia artificial para poder hacer mejor nuestro trabajo”, afirmó.

Además, Castro explicó que el aprendizaje no pasa solamente por saber utilizar chats automatizados o escribir prompts. “Lo más interesante desde cada una de las personas es definir si en el rubro en el que estoy, ¿qué tipo de inteligencia artificial es la mejor?”, señaló.

El pensamiento ético de las personas se tiene que involucrar con el uso de la IA

Asimismo, remarcó que la incorporación de estas herramientas también exige pensamiento crítico y responsabilidad humana. “Esto incluye también, cuando la inteligencia artificial me entrega información, poder decidir, poder analizar, tener ética para que lo que aplico en mi organización o en mi trabajo se conecte con los valores de la empresa”.

Uno de los puntos centrales estuvo vinculado a los errores que todavía puede cometer la inteligencia artificial y al rol humano en la validación de la información. “A ver, por un lado tenés herramientas que pueden controlarse entre sí”, explicó la entrevistada, aunque aclaró inmediatamente: “Pero la responsabilidad siempre es humana”.

En ese sentido, insistió en que la tecnología funciona como apoyo, pero no reemplaza la toma de decisiones: “Este es un humano apalancado por inteligencia artificial, donde la responsabilidad es humana. La entrega es humana”.