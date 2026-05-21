Fernanda Laiún advirtió por la carga tributaria en los alquileres: “Los ingresos brutos siguen encareciendo el acceso a la vivienda”

El sistema tributario vinculado a los alquileres de vivienda volvió al centro del debate luego de que se confirmara la eliminación del impuesto a las ganancias para propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda permanente. Sin embargo, todavía persisten otros costos fiscales que continúan impactando en el valor final de los contratos.

En diálogo con Canal E, la tributarista Fernanda Laiún explicó cuáles son los impuestos que siguen vigentes y advirtió que los tributos provinciales todavía representan una carga significativa para quienes alquilan propiedades.

Qué impuestos ya no se pagan en los alquileres

Laiún destacó que desde comienzos de este año quienes alquilan propiedades para vivienda quedaron exentos del impuesto a las ganancias. “Hoy ya no se paga impuesto a las ganancias por una vivienda”, señaló durante la entrevista.

La especialista recordó que anteriormente muchos propietarios evitaban facturar los alquileres para no quedar alcanzados por ese tributo. “Los dueños no querían facturar porque entonces tenían que pagar impuesto a las ganancias”, explicó.

Además, remarcó que los alquileres destinados a vivienda tampoco pagan IVA, algo que históricamente ya estaba contemplado dentro del esquema tributario argentino.

Ingresos brutos, el impuesto que todavía complica al mercado

A pesar de la eliminación de Ganancias, Laiún aseguró que todavía queda pendiente resolver el impacto de Ingresos Brutos. Según explicó, este tributo provincial encarece las operaciones y desalienta la formalización de los contratos.

“Estas cosas pagan impuestos sobre los ingresos brutos en todas las provincias”, afirmó la especialista, quien detalló que las alícuotas pueden variar entre el 1,5% y el 5%, dependiendo de la jurisdicción.

La tributarista sostuvo que este esquema genera distorsiones en el mercado. “El dueño no quiere la transferencia bancaria para no legalizarlo”, comentó al explicar por qué muchos contratos continúan manejándose informalmente.

El reclamo para eliminar impuestos provinciales

Para Laiún, el próximo paso debería ser avanzar hacia una exención total de Ingresos Brutos en alquileres destinados a vivienda permanente. “La exención debería ser completa y directa”, planteó.

La especialista señaló que actualmente existen límites que dejan afuera a numerosos contratos. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las exenciones solo alcanzan a determinados montos de alquiler.

“No hay que despreciar lo que implica un 2%, un 3% o un 5% en un alquiler”, advirtió Laiún al remarcar el impacto que esos porcentajes tienen sobre el bolsillo de los inquilinos.

El análisis sobre los créditos hipotecarios

Durante la entrevista, la tributarista también se refirió a los créditos hipotecarios y sostuvo que, desde el punto de vista impositivo, suelen representar una alternativa conveniente para acceder a la vivienda.

“Nunca salieron mal parados aquellos que toman préstamos”, afirmó Laiún, especialmente en el caso de créditos otorgados por bancos públicos.

La especialista reconoció que existen riesgos vinculados a la inflación o a las variaciones económicas, como ocurrió con los créditos UVA. Sin embargo, destacó que en Argentina existe cierta contemplación social frente a las dificultades de pago.

“Aunque las personas no pagaran, los bancos no salieron a liquidar a todo aquel que tuvo préstamos”, recordó al comparar la situación argentina con experiencias registradas en otros países.