Alquileres en CABA: crece la oferta, caen los temporarios y preocupa el atraso de los salarios

El mercado inmobiliario porteño atraviesa una etapa de transformación marcada por el aumento de la oferta y la desaceleración de los alquileres frente a la inflación. Según explicó Alejandro Braña, desde el Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario realizaron un relevamiento del primer cuatrimestre de 2026 con resultados “positivos”, aunque condicionados por la situación económica general.

“Los ingresos de la gente quedaron muy retrasados con respecto a la inflación”, afirmó el corredor inmobiliario, al describir el principal problema que enfrenta hoy el sector. En ese sentido, explicó que el alquiler representa uno de los gastos más importantes para las familias y que la pérdida de poder adquisitivo afecta directamente la capacidad de pago.

Braña remarcó que, desde la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023, los precios se ajustaron por debajo de la inflación. “Los alquileres se ajustaron prácticamente un 32% por debajo de la inflación”, aseguró.

Más oferta y negociaciones en los precios

De acuerdo con el especialista, durante el primer cuatrimestre del año los valores de publicación aumentaron cerca de un 12%, en línea con la inflación acumulada. Sin embargo, aclaró que los precios finales suelen cerrarse por debajo de los montos publicados.

“Es normal que un propietario pueda acceder a bajar un 5, un 10 o un 20% del valor que pedía”, señaló Braña, quien además explicó que muchas propiedades permanecen meses en oferta hasta encontrar un inquilino con buen perfil crediticio y garantías.

El corredor inmobiliario destacó además el fuerte retroceso de los alquileres temporarios, un fenómeno que había crecido con fuerza tras la pandemia y el auge turístico. “Hoy el alquiler temporal se desplomó realmente”, sostuvo.

Según detalló, los alquileres temporarios llegaron a representar más del 80% del mercado y actualmente se ubican entre el 23% y el 25%. Este cambio impulsó el regreso de propiedades al mercado tradicional y favoreció una mayor absorción de alquileres permanentes durante marzo y abril, especialmente por la llegada de estudiantes y trabajadores a la Ciudad de Buenos Aires.

Locales vacíos y cambios en el consumo

Braña también analizó la crisis del segmento comercial y reveló que la cantidad de locales vacíos creció de manera significativa. “Tenés 35% más de locales vacíos”, indicó, aunque aclaró que otros rubros, como los galpones logísticos, mantienen una demanda elevada.

El especialista vinculó esta situación con la caída del consumo y el cambio de hábitos de compra. “Hoy es todo online, todo rápido, toda plataforma”, afirmó. Y concluyó: “La gente no va a los comercios, esa es la realidad”.