Patricio de la Barra sobre el escándalo del Banco Master: “La candidatura de Flavio Bolsonaro puede no avanzar”

El escenario político de Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión luego de la difusión de audios que vinculan a Flavio Bolsonaro con el escándalo del Banco Master, una causa que ya salpica a dirigentes políticos, jueces y empresarios.

En diálogo con Canal E, el analista internacional Patricio de la Barra explicó que las revelaciones podrían afectar directamente las aspiraciones electorales del hijo de Jair Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

El caso Banco Master y los audios que golpean a Flavio Bolsonaro

De la Barra sostuvo que el escándalo tomó una nueva dimensión luego de que Intercept Brasil difundiera grabaciones donde Flavio Bolsonaro le solicita dinero al empresario Daniel Borcaro.

Según detalló, el pedido habría sido para financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro, titulada “Dark Horse”.

En ese contexto, afirmó que “cayó una bomba en Flavio Bolsonaro y en todo el grupo que lo apoya”.

El analista explicó que la suma mencionada en las grabaciones asciende a 124 millones de reales, equivalentes a unos 25 millones de dólares.

Además, señaló que parte del dinero ya habría sido transferido para avanzar con el proyecto audiovisual.

El impacto político de la causa en las elecciones brasileñas

De la Barra aseguró que el escándalo puede alterar el escenario electoral brasileño, especialmente dentro de los sectores de derecha.

Según indicó, dentro del Partido Liberal ya comenzaron las conversaciones para buscar alternativas a la candidatura de Flavio Bolsonaro.

En ese sentido, sostuvo que “la candidatura creo que no va a avanzar”.

El especialista explicó que una de las posibilidades que analiza el espacio es impulsar la candidatura de Michelle Bolsonaro, mientras que otra alternativa sería respaldar al gobernador paulista Tarcisio de Freitas.

También remarcó que otros dirigentes de derecha ya comenzaron a tomar distancia del senador brasileño tras la difusión de los audios.

La posible reapertura de una comisión parlamentaria

Otro de los puntos destacados durante la entrevista fue la posibilidad de que el Congreso brasileño reactive una comisión parlamentaria de investigación vinculada al caso.

De la Barra explicó que anteriormente algunos sectores políticos habían frenado esa iniciativa debido a que también podía afectar al oficialismo de Lula da Silva.

Ahora, con dirigentes opositores involucrados, el escenario político cambió significativamente.

Según el analista, “hay mucho interés ahora por parte de la oposición y también por parte del gobierno de que se realice una comisión parlamentaria”.

Además, recordó que el caso también involucra a diputados, senadores y miembros de la Corte Suprema brasileña.

Las acusaciones sobre el atentado contra Jair Bolsonaro

Durante la entrevista, De la Barra también se refirió al atentado que sufrió Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2018.

Según afirmó, existen elementos que vincularían al atacante con sectores de izquierda brasileña.

En ese sentido, sostuvo que “ya está bastante claro que hubo participación de grupos de izquierda que querían impedir la candidatura”.

El analista explicó que la investigación continúa bajo la órbita de la Policía Federal y del Supremo Tribunal Federal brasileño.

Además, remarcó que todavía existen interrogantes sobre los posibles autores intelectuales y las conexiones políticas detrás del ataque.

Un escándalo con impacto nacional

Para De la Barra, el caso Banco Master recién comienza y podría tener consecuencias políticas de gran magnitud en Brasil.

El especialista aseguró que la causa involucra a sectores de distintos espacios ideológicos y podría extenderse durante los próximos meses.

En ese contexto, afirmó que “esto recién está comenzando y seguramente va a dar paño para largo”.

Además, advirtió que las próximas semanas serán clave para determinar si la candidatura de Flavio Bolsonaro logra sostenerse o si finalmente la derecha brasileña opta por otro postulante.