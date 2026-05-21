El Gobierno minimizó la jugada de Patricia Bullrich pero no logra frenar la interna libertaria

El Gobierno de Javier Milei y la Casa Rosada intentaron minimizar la jugada de la senadora Patricia Bullrich, quien ayer presentó su declaración jurada de bienes. La movida de la jefa del bloque en el Senado buscó exponer, una vez más, la dilación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para presentar sus propios papeles patrimoniales en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.

“Es Patricia, juega así”, explicaron escuetamente en la Casa de Gobierno ante PERFIL, con la clara intención de no escalar el conflicto ni sumar un nuevo frente en la interna descontrolada que atraviesa el Gobierno.

Con el presidente Milei declarándose prescindente en la interna, y con los bandos que responden a Santiago Caputo y al clan Menem en una guerra desatada, en el entorno del jefe de Gabinete desestimaron la iniciativa de Bullrich.

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La senadora había señalado días atrás públicamente que Adorni debía presentar de manera “urgente” sus papeles para despejar cualquier duda. Eso le valió el reto del Presidente, que la desautorizó en la última reunión de Gabinete.

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A su vez, en el entorno de la senadora explicaron que no tuvo contactos con Karina Milei para avisar que iba a realizar la presentación. También dijeron que se trató de una acción “institucional” y que habitualmente Bullrich presenta su DDJJ para esta fecha.

Sin embargo, el gesto fue más que sugerente. Mucho más teniendo en cuenta que, en la previa de la presentación, la senadora (o su entorno) había dejado trascender que la presentaría.

El Gobierno obtuvo un leve respiro este miércoles, cuando logró aprobar iniciativas en el Congreso, al mismo tiempo que obturó la eventual interpelación de Adorni y otros ministros, como Sandra Pettovello y Luis Caputo.

Sin embargo, esos triunfos no fueron suficientes para frenar una interna que parece no tener retorno.

Una de las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo posteó un nuevo pedido al cineasta Santiago Oría para que presente el video explicativo que exculparía a Menem.

También surgieron versiones sobre filtraciones de audios y videos íntimos del Presidente, lo que lo pondría en una situación poco decorosa.

En medio del diluvio de operaciones, acusaciones fundadas e infundadas, filtraciones y señalamientos en redes sociales, la jugada de Bullrich se diluyó. Tal vez por eso nadie en el Gobierno recogió el guante.

El caos como método y el poder en disputa dentro del mileísmo

La renovada presión de Bullrich sobre el jefe de Gabinete se dio, a su vez, en medio de versiones que indican que la senadora no sería invitada a la próxima reunión de Gabinete, tras la desautorización que sufrió por parte de Milei.

Sin embargo, son varias las voces que indican que Bullrich fue invitada a participar de la reunión de ministros luego del Tedeum.

Hoy, Milei volverá a hablar, esta vez en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí volverá a ratificar el rumbo de la economía, mientras la interna desatada horada al Gobierno y a la figura presidencial.