Un equipo de biólogos inició este lunes en Ushuaia la recolección de evidencias para determinar la presencia de la cepa Andes del hantavirus en ratones silvestres. La investigación médica surgió tras confirmarse tres muertes en el crucero Hondius, el cual zarpó desde la terminal portuaria de la capital fueguina el pasado 1 de abril. La provincia de Tierra del Fuego mantuvo su registro en cero casos desde el establecimiento de la notificación obligatoria de la enfermedad en 1996.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que los científicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán ejecutarán el operativo de vigilancia ambiental durante toda la semana. El despliegue abarca la instalación de trampas con cebos específicos y el procesamiento inmediato de los ejemplares capturados bajo estrictos protocolos de aislamiento.

La cepa Andes se caracteriza por ser la única variante del hantavirus con capacidad de transmisión interhumana comprobada. El vector natural de este patógeno es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), una especie con presencia documentada en las regiones boscosas del sur de la Patagonia continental tanto en Argentina como en Chile.

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El territorio insular de Tierra del Fuego carece de registros históricos sobre el avistamiento del ratón colilargo. En la isla habita el denominado ratón magallánico, un roedor silvestre nocturno que mide entre 6 y 8 centímetros de cuerpo y posee una extensión caudal de hasta 15 centímetros, cuya clasificación taxonómica exacta divide a la comunidad científica actual.

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Dónde se realiza la captura de roedores en Tierra del Fuego

Las autoridades sanitarias dispusieron la colocación de los dispositivos de captura en áreas periféricas con baja circulación peatonal para evitar contingencias con la población local. El diseño metodológico contempla el establecimiento de un laboratorio de campaña en las afueras de la ciudad de Ushuaia para el procesamiento biológico de los animales.

El área de búsqueda incluye zonas linderas al relleno sanitario de la ciudad debido a que el paciente cero del crucero Hondius era un ciudadano de 70 años aficionado a la ornitología que recorrió espacios rurales. El hombre y su esposa integran la lista de las tres víctimas fatales registradas por este brote epidemiológico marítimo.

Sin salud cerebral no hay desarrollo

El itinerario previo de los fallecidos incluyó un viaje terrestre de cuatro meses que abarcó sectores geográficos de Argentina, Chile y Uruguay antes de abordar la embarcación en Ushuaia. Los biólogos estiman posible la inclusión del Parque Nacional Tierra del Fuego dentro de los puntos de testeo por sus 70.000 hectáreas de bosque nativo.

"Realizarán el relevamiento de cada punto de captura y, en el caso de obtener ejemplares, serán trasladados a un centro de procesamiento acondicionado bajo estrictas normas de bioseguridad", difundió la cartera sanitaria nacional. Las muestras de sangre y tejidos extraídas se congelarán para su posterior derivación analítica a los laboratorios centrales de Buenos Aires.

Qué probabilidad existe de hallar el virus en la isla

El análisis de laboratorio de las muestras recolectadas demandará un plazo mínimo de cuatro semanas antes de arrojar los primeros resultados oficiales. Los estudios previos ejecutados sobre las poblaciones de roedores locales arrojaron sistemáticamente resultados negativos para la presencia del virus.

El director de Epidemiología y Ambiente de Tierra del Fuego, Juan Petrina, explicó el núcleo de la investigación científica en la zona: "El roedor que está en Tierra del Fuego, para algunos es la misma especie y para otros una subespecie, pero lo importante es analizar si hay alguno infectado de hantavirus".

El aislamiento geográfico de la isla funcionó históricamente como una barrera natural contra la propagación de la enfermedad. Guillermo Deferrari, doctor en Ciencias Naturales y docente del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), remarcó la importancia de este procedimiento técnico ante el escenario actual: "Los nuevos estudios de los técnicos del Malbrán vendrán a reforzar y actualizar esa información. Es una buena oportunidad para tener resultados concluyentes y evaluar con mayor certeza la potencial peligrosidad de estos roedores", afirmó el especialista.

Un equipo de biólogos inició este lunes en Ushuaia la recolección de evidencias para determinar la presencia de la cepa Andes del hantavirus en ratones silvestres.

El sector turístico local mantiene el desarrollo de sus actividades habituales sin alteraciones en el flujo de pasajeros ni consultas específicas por la contingencia sanitaria. El puerto de Ushuaia finalizó su temporada de cruceros hace un mes con un balance de 495 recaladas y 135.000 visitantes, una industria que representa el 25% de los ingresos económicos de la comuna.

"Cero, los que vivimos en Ushuaia no estamos preocupados porque sabemos que acá nunca hubo hantavirus", aseguró Juan Cores, operario del Tren del Fin del Mundo, al describir el escenario social en el municipio austral durante el inicio de las tareas de campo.

API / EM