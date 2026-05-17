Crucero del hantavirus: cómo será el operativo de desinfección en Países Bajos

RÓTERDAM (EFE).– Las autoridades sanitarias de los Países Bajos ultiman los detalles de un estricto protocolo de aislamiento y control médico para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius. La embarcación se convirtió en el foco de un brote de hantavirus andino que causó la muerte de tres personas y sumó múltiples contagios confirmados durante su recorrido.

El buque, que viaja con bandera neerlandesa, zarpó el pasado 1° de abril desde la Argentina para cumplir con un itinerario por la Antártida y el Atlántico Sur. Tras detectarse la emergencia a bordo, la nave continuó su trayecto hacia el principal puerto europeo, donde actualmente permanecen 25 tripulantes y dos especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de monitorear la evolución epidemiológica.

El crucero polar MV Hondius, que zarpó desde la Argentina el 1° de abril, llega este lunes a Róterdam

tras el trágico brote de hantavirus a bordo.

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Fuentes de la Autoridad Portuaria informaron que el ingreso al muelle de Róterdam está programado para la mañana del lunes, estimándose entre las 10 y las 12 hora local (entre las 5 y las 7 de la mañana en Argentina). Sin embargo, aclararon que el horario definitivo dependerá de las condiciones de navegación y de los permisos de amarre. Antes de que nadie pueda descender, el Servicio de Salud Pública (GGD) subirá a la embarcación para realizar evaluaciones médicas exhaustivas a todos los ocupantes.

Para garantizar el confinamiento preventivo, se montaron 23 módulos habitacionales temporales en la zona portuaria. Aunque la cuarentena obligatoria está fijada en seis semanas, la gestión local aún evalúa si el personal internacional completará todo el período en estas instalaciones o si se autorizará la repatriación de algunos de ellos.

El puerto neerlandés instaló 23 módulos temporales para que la tripulación internacional

cumpla con la cuarentena obligatoria de seis semanas.

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El grupo que sigue a bordo está integrado por cuatro ciudadanos neerlandeses —quienes tienen permitido aislarse en sus hogares— y 23 extranjeros de distintas nacionalidades: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

Cabe destacar que, previamente, más de cien pasajeros de 23 países fueron desembarcados en Tenerife, España, desde donde regresaron a sus hogares en vuelos comerciales.

Desinfección extrema en la zona de Europoort

Una vez que se complete el traslado y el confinamiento de la tripulación, los equipos especializados iniciarán las tareas críticas de saneamiento y descontaminación profunda de toda la estructura del MV Hondius.

Este procedimiento de alta seguridad biológica se llevará a cabo en el sector industrial de Europoort. La coordinación de las tareas estará a cargo de un comité conjunto integrado por técnicos del GGD, expertos del RIVM, las fuerzas de la Región de Seguridad de Róterdam y directivos de Oceanwide Expeditions, la empresa propietaria y operadora del barco turístico.

A pesar de las alarmas encendidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que no se registraron nuevos cuadros sospechosos en las últimas horas dentro de la embarcación. El titular del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que el peligro de propagación global de este virus se mantiene en niveles "bajos", aunque instó a los gobiernos a no relajar el rastreo de contactos y a continuar con las investigaciones sobre el comportamiento de este brote.

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La evolución de los pacientes evacuados y el destino de la tripulación

En paralelo al arribo del barco, los ministerios de Sanidad y de Asuntos Exteriores confirmaron ante el Parlamento neerlandés que el ciudadano británico evacuado días atrás evolucionó de forma favorable y recibió el alta para regresar al Reino Unido. Este paciente, junto con un ciudadano neerlandés y una mujer alemana, había sido trasladado de urgencia a centros de salud de las ciudades de Leiden y Nimega tras dar positivo en los exámenes de hantavirus.

Las administraciones de ambos países coordinan la logística del retorno, aunque resta definir si el afectado deberá mantener medidas de aislamiento en suelo británico.

Personal de salud pública de los Países Bajos realizará exhaustivos controles médicos y

una desinfección profunda en el área de Europoort.

Por otra parte, el gobierno de los Países Bajos recomendó formalmente que los 17 marineros filipinos que siguen a bordo cumplan el confinamiento de seis semanas en territorio europeo.

Los informes oficiales justificaron esta decisión debido a que en Filipinas existen "posibilidades limitadas" para fiscalizar una cuarentena de esta complejidad, sumado a las dificultades de acceso a medicina de alta complejidad en caso de que alguno manifieste síntomas de la enfermedad de forma tardía. Originalmente, el contingente de trabajadores filipinos en el buque ascendía a 38 personas.