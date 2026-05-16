Cómo actúa el spray nasal que puede prevenir el contagio de hantavirus

La preocupación internacional por el hantavirus volvió a encenderse tras la confirmación de tres muertes a bordo del crucero MV Hondius.

El hecho generó alarma por tratarse de la cepa Andes, la única variante con capacidad documentada de transmitirse de persona a persona. En este escenario adverso, la ciencia argentina encendió una luz de esperanza: un grupo de investigadoras descubrió que un conocido spray nasal de venta libre podría funcionar como un escudo preventivo frente a esta peligrosa enfermedad zoonótica.

El estudio preliminar se desarrolló en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS Carlos Malbrán. Las científicas sometieron el virus a ensayos in vitro utilizando carragenina, un compuesto natural derivado de algas rojas. Los primeros indicios demostraron que este componente posee una potente actividad antiviral contra la cepa Andes, actuando directamente en las células infectadas.

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La carragenina no es un elemento nuevo para la comunidad médica. Durante la pandemia de covid-19, este mismo spray fue testeado en personal de salud expuesto al virus y demostró un 80% de eficacia en la prevención de contagios al aplicarse cuatro veces al día.

“Frente a esos resultados y al mecanismo de acción de la carragenina, decidimos evaluarlo en el hantavirus”, explicó la bióloga e investigadora molecular Andrea Vanesa Dugour, quien lidera el proyecto iniciado en el año 2020 junto a la Fundación Casará.

El funcionamiento del fármaco es mecánico: actúa como un “atrapa virus” en las fosas nasales, bloqueando el patógeno y evitando que migre hacia los pulmones, donde suele desatar las infecciones más graves. Las autoras del hallazgo aclararon que el spray, que lleva diez años en el mercado, sirve exclusivamente como una barrera de prevención y no como un tratamiento curativo para pacientes ya contagiados. El objetivo final es sumar este spray a las medidas de higiene y cuidado ya establecidas para combatir esta zoonosis rural.

Aunque la investigación requiere fases más masivas, el avance representa un hito clave para sumar herramientas contra una enfermedad históricamente endémica.

El objetivo final es sumar este spray a las medidas de higiene ya establecidas para combatir esta zoonosis rural.