Desde junio rigen nuevas tarifas para ingresar a los parques nacionales

A partir del próximo mes, recorrer las maravillas naturales de Argentina tendrá nuevos valores. La Administración de Parques Nacionales (APN) confirmó el nuevo esquema de precios la reestructuración profunda en el sistema de cobro de tickets y categorías. Según se informó, la recaudación se destinará de forma directa a fortalecer las áreas de servicios y el mantenimiento de las reservas.

El nuevo esquema fija valores para turistas extranjeros como para nacionales.

El Parque Nacional Iguazú lidera el ranking de precios con la tarifa más alta ($ 60.000 pesos para extranjeros y $ 25.000 para nacionales), seguido de cerca por Los Glaciares ($ 50.000 y $ 25.000) y Tierra del Fuego ($ 40.000 y $ 18.000). Entre los nuevos valores promocionales se destaca el Pase Anual para Parque Nacional Iguazú, por ejemplo, que costará $ 300.000.

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Para conocer los parques patagónicos como el Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo se fijo un costo de acceso fijaron su ingreso en $ 35.000 para extranjeros y $ 15.000 para nacionales,

Mientras que el ingreso a El Palmar, Talampaya, Iberá y Quebrada del Condorito, entre otros, los visitantes del exterior deberán pagar $ 25.000 pesos, y los turistas locales, $ 12.000.

Para incentivar las estadías prolongadas, el Boletín Oficial detalló beneficios clave. Se aplicará una rebaja del 50% para el segundo día de visita (utilizable dentro de las 72 horas del primer ingreso) y debutará el sistema “Flexipass”, que permitirá pagar dos días para acceder tres, o abonar cinco días para usar siete. Asimismo, se creará un pase anual con acceso ilimitado por doce meses, equivalente al costo de cinco pases diarios.

Uno de los cambios incorporados por la resolución es la precisión de los requisitos para acceder a la categoría “Estudiantes”.

A partir de junio, sólo podrán acceder al descuento quienes tengan DNI argentino y acrediten condición de alumno regular mediante libreta o constancia emitida en los últimos 12 meses por instituciones educativas formales del país.

Quienes mantendrán la gratuidad total de acceso serán los jubilados, pensionados, menores de 6 años, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y contingentes escolares.