Hantavirus: la OMS confirmó 11 casos y tres muertes por la cepa Andes que puede transmitirse entre humanos

La Organización Mundial de la Salud confirmó un brote de hantavirus a bordo del crucero científico MV Hondius y advirtió que al menos ocho de los casos detectados corresponden al virus de los Andes, la única variante conocida con capacidad de transmisión entre personas. Hasta el momento se registraron 11 contagios y tres fallecimientos, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del foco infeccioso.

Según informó la OMS en un boletín epidemiológico difundido este miércoles, de los 11 casos reportados, ocho fueron confirmados por laboratorio como infecciones por el virus Andes (ANDV), dos son considerados probables y uno permanece inconcluso y bajo análisis complementarios. Entre las víctimas fatales, dos tenían diagnóstico confirmado y la tercera era un caso probable.

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El organismo internacional indicó además que la tasa de letalidad del brote alcanza actualmente el 27 %, una cifra elevada en comparación con otros eventos epidemiológicos recientes. No existe hasta ahora una vacuna ni un tratamiento específico para el hantavirus, que puede derivar en un síndrome respiratorio agudo grave.

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Todos los casos detectados hasta el momento estuvieron vinculados al crucero MV Hondius. El único caso inconcluso corresponde a una persona en Estados Unidos que, según la OMS, permanece “actualmente asintomática”.

A pesar de la preocupación generada por la aparición de contagios vinculados a una cepa transmisible entre humanos, la OMS mantiene el nivel de riesgo como “moderado” para los pasajeros y tripulantes del barco y “bajo” para la población mundial.

El origen exacto del brote todavía no pudo ser determinado. De acuerdo con el reporte oficial, el primer contagio habría ocurrido antes del inicio del viaje, ya que el primer pasajero fallecido, un ciudadano neerlandés de 70 años, comenzó con síntomas el 6 de abril, apenas cinco días después del embarque.

El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas, lo que dificulta establecer con precisión el lugar y momento del contagio inicial.

La OMS informó que actualmente se desarrollan investigaciones junto a las autoridades sanitarias de Argentina y Chile para esclarecer las circunstancias de exposición y determinar el posible foco del brote.

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El primer fallecido había permanecido más de 48 horas en Ushuaia antes de embarcar el 1 de abril. Sin embargo, las autoridades sanitarias de la provincia de Tierra del Fuego consideraron “prácticamente nula” la posibilidad de que el contagio se hubiera producido allí, ya que en Tierra del Fuego no hay casos.

El virus de los Andes es una de las variantes estudiadas del hantavirus en Sudamérica debido a su capacidad de transmisión interpersonal, un fenómeno poco frecuente dentro de este grupo de virus, que normalmente se contagian por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

RG/AF